الحجار من حاصبيا: المطلوب من المواطنين أن يُحسنوا الاختيار

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أكّد والبلديات ، خلال زيارة قام بها إلى لمواكبة سير العملية ، أن "هذه المدينة تمثل موقعًا مهمًا في "، معربًا عن سعادته بالتواجد بين أهلها.وشدد على أهمية المشاركة الشعبية في ، قائلًا: "أهالي حاصبيا يدلون بأصواتهم لاختيار ممثليهم في البلديات من أجل تعزيز الإنماء المحلي"، آملاً أن "تشهد الساعات المقبلة ارتفاعًا في نسب الاقتراع، ليختار المواطنون من يرونه الأنسب لتمثيلهم".وأشار إلى أن "إجراء الانتخابات في موعدها، رغم التحديات الأمنية واللوجستية، يشكل خطوة إيجابية تؤكد الدولة بالمواعيد الدستورية"، مؤكدًا أن "البلديات هي سلطات منتخبة ومستقلة، وأهميتها تنبع من كونها على تماس مباشر مع الناس".واعتبر الحجار أن "الشعب يُحاسب البلديات كل ست سنوات، والمطلوب من المواطنين أن يُحسنوا على أساس البرامج الانتخابية، وبروح التنافس من أجل المزيد من الإنماء".وفي سياق حديثه عن دور الوزارة، أوضح أن " تُمارس وصايتها الإدارية على البلديات وتتابع أعمالها، بما في ذلك التصديق على مشاريعها وقراراتها"، لافتًا إلى أن "الوزارة تعمل حاليًا على تفعيل ملف أموال البلديات، بما يتيح لها تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".وأكد الوزير أن " والإنمائي لا يمكن فصله عن الواقع السياسي، فالأحزاب موجودة في كل المفاصل، لكن المنافسة تبقى الإطار الأساسي"، معتبرًا أن "فوز بعض البلديات بالتزكية لا يُلغي الطابع ، بل يعكس توافقًا بين أبناء البلدة"، وأضاف: "في المقابل هناك منافسة في بلدات ومناطق أخرى، وكل ذلك يندرج في إطار العملية الديمقراطية".وختم الحجار بالإشارة إلى أن الوزارة باشرت بوضع ترتيبات خاصة لتأمين ظروف ملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وقال: "نأمل أن نتمكن من تطوير العملية الانتخابية برمتها في المراحل المقبلة".