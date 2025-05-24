Advertisement

لبنان

وزير المال: أهل الجنوب لا يتركون مناطقهم والاهم البدء بعملية إعادة الإعمار

Lebanon 24
24-05-2025 | 05:43
A-
A+
Doc-P-1365322-638836884430813860.png
Doc-P-1365322-638836884430813860.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن وزير المالية ياسين جابر، صباح اليوم، أنّ "الوصول إلى الجنوب اليوم كان صعبا وحركة السير على الطريق يظهر مدى حماسة المشاركة بالانتخابات".
Advertisement

واشار جابر إلى أن "النبطية وعلى الرغم من الخراب نهضت مثل طائر الفينيق ولملمت جراحها واستضافت آلاف النازحين من الشريط الحدودي". 
وأوضح أنّه "لا يوجد معارك إنّما تنافس على الخدمة العامة". 

واعتبر جابر أن "أهل الجنوب لا يتركون مناطقهم والاهم البدء بعملية إعادة الإعمار"، مضيفاً "نحن بحاجة اليوم إلى إصلاحات لنخدم الشعب وهذه مطالب لبنانية قبل أن تكون دولية ومسيرة الإصلاح بدأت مع العهد الجديد".

مواضيع ذات صلة
الحجار: الانتخابات البلدية والاختيارية مهمة جدا وعملية اعادة الاعمار واجب وحق لأهل الجنوب
lebanon 24
24/05/2025 14:26:27 Lebanon 24 Lebanon 24
نضال الشعار وزير الاقتصاد بالحكومة السورية الجديدة: نؤكد أهمية التعاون مع الأصدقاء والأشقاء في إعادة الإعمار
lebanon 24
24/05/2025 14:26:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية: الدولة موجودة ويدا بيد مع الشعب يتم إعادة إعمار الجنوب (الحدث)
lebanon 24
24/05/2025 14:26:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية الإسرائيلي: إعادة المختطفين ليس الهدف الأهم
lebanon 24
24/05/2025 14:26:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:24 | 2025-05-24
05:38 | 2025-05-24
07:19 | 2025-05-24
07:13 | 2025-05-24
07:10 | 2025-05-24
07:04 | 2025-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24