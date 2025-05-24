وزير المال: أهل الجنوب لا يتركون مناطقهم والاهم البدء بعملية إعادة الإعمار

، ، أنّ "الوصول إلى الجنوب اليوم كان صعبا وحركة السير يظهر مدى حماسة المشاركة بالانتخابات".

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واشار جابر إلى أن " وعلى الرغم من الخراب نهضت مثل طائر الفينيق ولملمت جراحها واستضافت آلاف من الشريط الحدودي". واشار جابر إلى أن " وعلى الرغم من الخراب نهضت مثل طائر الفينيق ولملمت جراحها واستضافت آلاف من الشريط الحدودي".

وأوضح أنّه "لا يوجد معارك إنّما تنافس على الخدمة العامة".



واعتبر جابر أن "أهل الجنوب لا يتركون مناطقهم والاهم البدء بعملية "، مضيفاً "نحن بحاجة اليوم إلى إصلاحات لنخدم الشعب وهذه مطالب لبنانية قبل أن تكون دولية ومسيرة الإصلاح بدأت مع ".



