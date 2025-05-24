بالفيديو... إشكال تطوّر إلى تضارب يوقف الاقتراع في الكفير – حاصبيا

حصل إشكال وتضارب بالأيدي في المدرسة الرسمية في الكفير - حاصبيا، على خلفية طرد أحد المندوبين من قلم الاقتراع بسبب مخالفات ارتكبها. وقد أدى الإشكال إلى توقّف عملية الاقتراع لدقائق، قبل أن تُستأنف بعد تدخل القوى الأمنية لضبط الوضع.#البلدية_نص_البلد pic.twitter.com/FJBG561qh0