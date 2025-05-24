Advertisement

لبنان

بالفيديو... إشكال تطوّر إلى تضارب يوقف الاقتراع في الكفير – حاصبيا

Lebanon 24
24-05-2025 | 07:19
A-
A+
Doc-P-1365361-638836933879780277.jpg
Doc-P-1365361-638836933879780277.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي"، عن وقوع إشكال داخل المدرسة الرسمية في بلدة الكفير – قضاء حاصبيا، تطوّر إلى تضارب بالأيدي، وذلك على خلفية طرد أحد المندوبين من قلم الاقتراع بسبب مخالفات ارتكبها.


وأشارت الجمعية، إلى أن الإشكال أدّى إلى توقف عملية الاقتراع لدقائق، قبل أن تتدخل القوى الأمنية وتعمل على ضبط الوضع، ما سمح باستئناف العملية الانتخابية في المركز.


Advertisement
مواضيع ذات صلة
في طرابلس.. إشكال تطور إلى عراك وتضارب بالأيدي
lebanon 24
24/05/2025 16:23:24 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذه البلدة... إشكال عائلي يوقف الاقتراع
lebanon 24
24/05/2025 16:23:24 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال في زوق مكايل... والجيش يوقف عملية الاقتراع
lebanon 24
24/05/2025 16:23:24 Lebanon 24 Lebanon 24
توقف الإنتخابات في بلدية مار توما بسبب إشكال كبير داخل قلم الإقتراع
lebanon 24
24/05/2025 16:23:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:24 | 2025-05-24
05:38 | 2025-05-24
09:12 | 2025-05-24
09:11 | 2025-05-24
09:00 | 2025-05-24
08:57 | 2025-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24