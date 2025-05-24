بعد ضرب وركل تلميذ في طرابلس... بيان من وزيرة التربية وهذا ما أعلنته

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وجاء في البيان: "منذ اللحظة الأولى لتبلغ وزيرة التربية كلفت والمنطقة التربوية في القيام بالتحقيقات والإجراءات اللازمة. وتم استدعاء مدير المدرسة والمعلم المشكو منه للتحقيق مباشرة. سيتم التحقيق مع المدير والمعلم واتخاذ الإجراءات الضرورية عقب إنجاز التحقيق".تابع البيان: "تم التواصل مع اهل الطفل الذي تعرض للضرب وإعلامهم بالإجراءات التي ستتخذ. تم تكليف جهاز الإرشاد والتوجيه في الوزارة بالمتابعة النفسية والإجتماعية للطفل المعنف ولباقي أطفال المدرسة المعنية".