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لبنان

بعد ضرب وركل تلميذ في طرابلس... بيان من وزيرة التربية وهذا ما أعلنته

Lebanon 24
24-05-2025 | 07:31
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ردّ المكتب الإعلامي لوزيرة التربية، في بيان، على تحقيق نُشر في أحد المواقع الإخبارية: "أستاذ يضرب تلميذًا ويركله في طرابلس".
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وجاء في البيان: "منذ اللحظة الأولى لتبلغ وزيرة التربية كلفت الوزيرة مديرية التعليم الابتدائي والمنطقة التربوية في الشمال القيام بالتحقيقات والإجراءات اللازمة. وتم استدعاء مدير المدرسة والمعلم المشكو منه للتحقيق مباشرة.  سيتم التحقيق مع المدير والمعلم واتخاذ الإجراءات الضرورية عقب إنجاز التحقيق".

تابع البيان: "تم التواصل مع اهل الطفل الذي تعرض للضرب وإعلامهم بالإجراءات التي ستتخذ. تم تكليف جهاز الإرشاد والتوجيه في الوزارة بالمتابعة النفسية والإجتماعية للطفل المعنف ولباقي أطفال المدرسة المعنية". 
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