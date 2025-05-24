Advertisement

لبنان

كتل هوائية حارة حتى الثلاثاء... إليكم تفاصيل حال الطقس

Lebanon 24
24-05-2025 | 07:49
A-
A+
Doc-P-1365372-638836952669519129.jpg
Doc-P-1365372-638836952669519129.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع رطوبة مرتفعة وضباب على المرتفعات تبقى درجات الحرارة دون تعديل على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال كما تبقى الرياح ناشطة خاصة جنوب البلاد.
Advertisement

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي مستقر نسبيا مع رطوبة مرتفعة يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد الأحد حيث من المتوقع أن تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة نسبياً مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية ويستمر تأثيرها حتى يوم الثلاثاء حيث تنحسر تدريجيا فيتحول الطقس الى متقلب مع نشاط بسرعة الرياح.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار بيروت بين 18 و27، طرابلس بين 17 و26،  وزحلة بين 13 و27 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم مع رطوبة مرتفعة وضباب على المرتفعات تبقى درجات الحرارة دون تعديل على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال كما تبقى الرياح ناشطة خاصة جنوب البلاد.

الأحد: قليل الغيوم مع رطوبة مرتفعة و ضباب على المرتفعات ترتفع درجات الحرارة بشكل اضافي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد.

الإثنين: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة، تنخفض نسبة الرطوبة خلال النهار مع ظهور طبقة خفيفة من الغبار في الأجواء.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة فيتشكل الضباب بدءا من ارتفاعات منخفضة وتنشط الرياح لتقارب ال 55 كم/س شمال البلاد يتحول الطقس بعد الظهر إلى غائم مع احتمال تساقط أمطار خفيفة بدءا من المساء خاصة شمال البلاد.
 
مواضيع ذات صلة
كتل هوائية حارّة محمّلة بطبقات من الغبار إلى لبنان... إليكم طقس الأيام المقبلة!
lebanon 24
24/05/2025 16:24:07 Lebanon 24 Lebanon 24
كتل هوائية باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. اليكم حال الطقس
lebanon 24
24/05/2025 16:24:07 Lebanon 24 Lebanon 24
كتل هوائية حارة تضرب لبنان.. الحرارة ستلامس الـ37 وتحذير مهم
lebanon 24
24/05/2025 16:24:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرارة إلى ارتفاع.. كتل هوائية حارة اعتباراً من الخميس!
lebanon 24
24/05/2025 16:24:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:24 | 2025-05-24
05:38 | 2025-05-24
09:12 | 2025-05-24
09:11 | 2025-05-24
09:00 | 2025-05-24
08:57 | 2025-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24