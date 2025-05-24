كتل هوائية حارة حتى الثلاثاء... إليكم تفاصيل حال الطقس

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع رطوبة مرتفعة وضباب على المرتفعات تبقى درجات الحرارة دون تعديل على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال كما تبقى الرياح ناشطة خاصة جنوب البلاد.وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: طقس ربيعي مستقر نسبيا مع رطوبة مرتفعة يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد الأحد حيث من المتوقع أن تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة نسبياً مصدرها شبه تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية ويستمر تأثيرها حتى يوم الثلاثاء حيث تنحسر تدريجيا فيتحول الطقس الى متقلب مع نشاط بسرعة الرياح.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار بين 18 و27، بين 17 و26، وزحلة بين 13 و27 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان:السبت: قليل الغيوم مع رطوبة مرتفعة وضباب على المرتفعات تبقى درجات الحرارة دون تعديل على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال كما تبقى الرياح ناشطة خاصة جنوب البلاد.الأحد: قليل الغيوم مع رطوبة مرتفعة و ضباب على المرتفعات ترتفع درجات الحرارة بشكل اضافي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد.الإثنين: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة، تنخفض نسبة الرطوبة خلال النهار مع ظهور طبقة خفيفة من الغبار في الأجواء.الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة فيتشكل الضباب بدءا من ارتفاعات منخفضة وتنشط الرياح لتقارب ال 55 كم/س شمال البلاد يتحول الطقس بعد الظهر إلى غائم مع احتمال تساقط أمطار خفيفة بدءا من المساء خاصة شمال البلاد.