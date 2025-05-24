السنيورة: من ينجح اليوم سيمثل كل مدينة صيدا

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أدلى الرئيس بصوته في ثانوية الدكتور الرسمية في ،معتبرا ان "معركة صيدا هي عملية انمائية واستنهاض للمدينة، وان هناك من يحاول ان يحولها إلى معركة سياسية او ان يحولها لتكون مؤشرا لقدراته".وتابع :"هذه المعركة تنموية ومن ينجح اليوم سيكون يمثل كل المدينة، ويستنهض كل قدراتها وإمكاناتها من اجل إطلاق حركة تنموية جامعة للمدينة وتكون جاذبة لكل اللبنانيين".