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لبنان

السنيورة: من ينجح اليوم سيمثل كل مدينة صيدا

Lebanon 24
24-05-2025 | 07:55
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أدلى الرئيس فؤاد السنيورة بصوته في ثانوية الدكتور نزيه البزري الرسمية في صيدا ،معتبرا ان "معركة صيدا الانتخابية هي عملية انمائية واستنهاض للمدينة، وان هناك من يحاول ان يحولها إلى معركة سياسية او ان يحولها لتكون مؤشرا لقدراته". 
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وتابع :"هذه المعركة تنموية ومن ينجح اليوم سيكون يمثل كل المدينة، ويستنهض كل قدراتها وإمكاناتها من اجل إطلاق حركة تنموية جامعة للمدينة وتكون جاذبة لكل اللبنانيين".
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