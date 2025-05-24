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لبنان

الحجار في سرايا بنت جبيل مطلعا على مجريات اليوم الانتخابي

Lebanon 24
24-05-2025 | 08:57
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زار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار سرايا بنت جبيل حيث اطلع من القائمقام شربل العلم بحضور المحافظ هويدا الترك على مجريات اليوم الإنتخابي.
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