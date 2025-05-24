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لبنان
الحجار في سرايا بنت جبيل مطلعا على مجريات اليوم الانتخابي
Lebanon 24
24-05-2025
|
08:57
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زار
وزير الداخلية
والبلديات
أحمد الحجار
سرايا
بنت جبيل
حيث اطلع من القائمقام
شربل العلم
بحضور المحافظ
هويدا الترك
على مجريات اليوم الإنتخابي.
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