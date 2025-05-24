رئيس بلدية كفرا المنتخب هنأ بفوز البلدية بالتزكية

بارك رئيس بلدية كفرا المنتخب مهدي لأهالي البلدة فوز اللائحة التوافقية في كفرا بالتزكية قبيل منتصف ليل أمس.

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وقال في بيان: "الف مبروك لبلدتنا الحبيبة كفرا، نهدي هذا الفوز إلى دولة الاخ ، الوطن، والى روح قائد الشرف والرجولة في العالم والثنائي الوطني".



أضاف: "لكم محبتنا وتقديرنا. وسنكون دائما عند حسن ظنكم وفي خدمة بلدتنا كفرا وأبنائها اقتصاديا وتنمويا وثقافيا وخدميا واجتماعيا، متعاونين متماسكين منفتحين على الجميع، فالانتخابات أصبحت خلفنا وحان وقت العمل وبذل الجهود ومضاعفتها من اجل كفرا نموذجية على كل الصعد والخدمات. وفقنا الله لنلبي دائما واجب العطاء والتفاني والتضحية من اجل كفرا والجنوب وكل الوطن".