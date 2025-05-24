وزير الداخلية: نسبة الاقتراع "لا بأس بها"!

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واعتبر أنّ "نسبة الاقتراع "لا بأس بها" والمهم ان الانتخابات حصلت"، موضحاً أنّ "ما يُطمئن أهل الجنوب هو إرادتهم في الحياة وهذا ما يفسّر اندفاعهم إلى الاقتراع".