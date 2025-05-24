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لبنان

وزير الداخلية: نسبة الاقتراع "لا بأس بها"!

Lebanon 24
24-05-2025 | 09:14
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أشار وزير الداخلية أحمد الحجار، بعد ظهر اليوم، أنّ "اللبنانيون والدولة قالوا كلمتهم وقلنا لا شيء يثنينا عن ممارسة سيادتنا وعن اجراء الانتخابات وفي الايام المقبلة سيكون هناك عمل حثيث لاعادة الاستقرار".
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واعتبر الحجار أنّ "نسبة الاقتراع "لا بأس بها" والمهم ان الانتخابات حصلت"، موضحاً أنّ "ما يُطمئن أهل الجنوب هو إرادتهم في الحياة وهذا ما يفسّر اندفاعهم إلى الاقتراع".
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