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لبنان

في الشمال.. حريق داخل غرفة امتد إلى بستان

Lebanon 24
24-05-2025 | 10:37
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اندلع حريق داخل غرفة تقع إلى جانب الطريق العام قبل مدخل بلدة سير – الضنية، ما لبث أن امتد إلى البساتين المجاورة، مسببًا أضرارًا في الأشجار والمزروعات، حسب مندوبة "لبنان24".
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وتعمل فرق الإطفاء في الدفاع المدني على السيطرة على الحريق وإخماده، فيما لم تُعرف بعد أسباب اندلاعه.
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