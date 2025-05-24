في الشمال.. حريق داخل غرفة امتد إلى بستان

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اندلع حريق داخل غرفة تقع إلى جانب الطريق العام قبل مدخل بلدة سير – ، ما لبث أن امتد إلى البساتين المجاورة، مسببًا أضرارًا في الأشجار والمزروعات، حسب مندوبة " ".وتعمل فرق الإطفاء في الدفاع المدني على السيطرة على الحريق وإخماده، فيما لم تُعرف بعد أسباب اندلاعه.