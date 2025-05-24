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لبنان

كتيلي: بانتصارنا لن نمنع أحداً من دخول جزين بل سنرحب بالجميع

Lebanon 24
24-05-2025 | 09:45
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أكدت نائبة رئيس "التيار الوطني الحر" للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي، في المؤتمر الصحافي الذي عقده التيار من جزين لعرض نتائج البلديات الفائزة بالتزكية، أن "قسمًا كبيرًا من البلدات الجنوبية يخوض اليوم الانتخابات من فوق الدمار الهائل، والانتخاب او التزكية يعبّر كل منهما عن تحدّي الواقع الصعب ورفض الاستسلام له، ومجرّد المشاركة ترشيحًا أو انتخابًا إنما هو تأكيد على تمسّك الجنوبيين بأرضهم وهويّتهم ودولتهم".
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وأوضحت أن "بلديات الجنوب ذات الأكثرية المسيحية تميل بمعظمها للتيار، وهذا الأمر واضح من خلال نتائج التزكية، وسيغدو أكثر وضوحًا مع إقفال الصناديق".

وعرضت لنتائح البلدات الفائزة بالتزكية:

- الزهراني:  فازت ٤ بلديات بالتزكية وحصل التيار فيها على ٢٠ عضوًا بين ملتزم ومناصر ومختارين.

- بنت جبيل، صور: فازت بلديتان بالتزكية وحصل التيار فيها على ٣ أعضاء بين ملتزم ومناصر.

- مرجعيون، حاصبيا: لا فوز بالتزكية بل انتظار للنتائح.

- النبطية: فازت بلدية واحدة بالتزكية معني بها التيار وحصل فيها على عضوين بين ملتزم ومناصر.

أما بالنسبة الى معركة جزين، فأوضحت كتيلي أن "لها طابعًا خاصًّا، والخسارة التي مني بها التيار في العام ٢٠٢٢ كانت خطأً لن يتكرّر. وإذا كان التيار قد خاض الانتخابات البلدية والاختيارية من عكار الى بيروت مرورًا بالبقاع وجبل لبنان تحت عنوان عائلي وإنمائي الى جانب الناس ولم يظهر انتصاراته بشكل حزبي، فإنه في جزين سيظهر حضوره السياسي والشعبي بشكل واضح". 

أضافت: "١٣ بلدية فازت بالتزكية في جزين ومن ضمنها ٥٣ عضو تيار بين ملتزم، مؤيد ومناصر، و أربعة رؤساء بلديات وتسعة مخاتير بين ملتزم ومناصر.

وقالت: "هواء جزّين السياسي تياري وستهب عاصفتها من جديد عند إقفال الصناديق، وندعو جميع الجزّينيّين الى التوجّه الى جزّين والتصويت بكثافة لتكريس الانتصار في المدينة والقضاء".

وأكّدت أن "التيار إذا انتصر لن يمنع أحدًا من دخول جزّين بل سيرحب بالجميع، والانتصار البلدي هو طبعًا لأهل جزين وللائحة سوا لجزّين وعين مجدلين برئاسة دافيد الحلو ابن هذه المدينة العظيمة. أما الانتصار السياسي فهو سيكون للتيار والوطني الحر وحليفه في الانتخابات ابراهيم عازار. انتصارنا معًا هو انتصار لكل ما يمثّله التيار ولمشروعه من انفتاحٍ وطني وتفاعل وتواصل بين جزّين وبيئتها المتنوعة، فالتيار يشبه جزّين بوابة التواصل بين الجبل والبقاع والجنوب، بين جبل الباروك وجبل عامل". 

واعتبرت أن "الأهم هو انتصار الحياة المشتركة بين اللبنانيين وإسقاط مشروع عزل جزين عن الجنوب وصيدا وجبل الريحان والنبطية". 

وفي الختام أعادت كتيلي دعوة الناخبين الى "التصويت بكثافة لتثبيت هوية جزّين السياسية فوحدها أصواتهم في الصّناديق تسكت أصوات النّشاز التي تسمع على الشاشات. بفضل أصواتكم ستبقى جزين قلعة عونية ولكن قلعة كبيرة وقلبها كبير".
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