الحجار: المواطنون والدولة راضون عن العملية الانتخابية

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خلال متابعته مجريات المرحلة الأخيرة من والاختيارية، أكد والبلديات ، أن العملية تسير بسلاسة وشفافية في مختلف المناطق، مشددًا على دور القوى الأمنية والقضائية في ضبط المخالفات ومتابعة الشكاوى.وقال من : “نتأمل أن يمر هذا النهار على خير، وليكن من يفوز هو من يخدم الأهل والقرى بصدق وأمانة”. وأضاف: “اليوم نختتم العملية الانتخابية وسنجري تقييماً شاملاً، وسنقوم بكل التعديلات والتحسينات اللازمة تحضيراً للانتخابات النيابية في العام 2026”.وفي ما يخص الشكاوى المتعلقة بالرشاوى الانتخابية، أوضح الحجار أن القوى الأمنية باشرت منذ يوم أمس بمتابعة البلاغات، ونفذت عمليات توقيف بحق عدد من المتورطين، مشيرًا إلى أن “ يبت بمدى ثبوت حالات الرشاوى، وذلك بعد انتهاء التحقيقات الرسمية”.وأكد وزير الداخلية أن “المواطنين والدولة ووزارة الداخلية راضون عن سير العملية الانتخابية، حيث لمسنا رغبة قوية لدى الناس بالمشاركة الفعالة”. وأضاف: “عندما تكون الدولة حاضرة، فإن الشعب سيكون حاضرًا أيضًا، وهذا ما رأيناه بوضوح في الجنوب”.وفي حديثه عن دور البلديات، شدد الحجار على أن “المواطنين تواقون لممارسة العمل ، والبلديات هي الخط الأول لخدمة الناس والتفاعل مع قضاياهم اليومية”.وقال أن “النتائج التي صدرت في كانت موثوقة ودقيقة، مما يعكس جدية الالتزام بالمعايير الانتخابية والقانونية”.