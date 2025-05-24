الحجار: المواطنون والدولة راضون عن العملية الانتخابية

خلال متابعته مجريات المرحلة الأخيرة من الانتخابات البلدية
والاختيارية، أكد وزير الداخلية
والبلديات أحمد الحجار
، أن العملية الانتخابية
تسير بسلاسة وشفافية في مختلف المناطق، مشددًا على دور القوى الأمنية والقضائية في ضبط المخالفات ومتابعة الشكاوى.
وقال الحجار
من جزين
: “نتأمل أن يمر هذا النهار على خير، وليكن من يفوز هو من يخدم الأهل والقرى بصدق وأمانة”. وأضاف: “اليوم نختتم العملية الانتخابية وسنجري تقييماً شاملاً، وسنقوم بكل التعديلات والتحسينات اللازمة تحضيراً للانتخابات النيابية القادمة
في العام 2026”.
وفي ما يخص الشكاوى المتعلقة بالرشاوى الانتخابية، أوضح الحجار أن القوى الأمنية باشرت منذ يوم أمس بمتابعة البلاغات، ونفذت عمليات توقيف بحق عدد من المتورطين، مشيرًا إلى أن “القضاء
يبت بمدى ثبوت حالات الرشاوى، وذلك بعد انتهاء التحقيقات الرسمية”.
وأكد وزير الداخلية أن “المواطنين والدولة ووزارة الداخلية راضون عن سير العملية الانتخابية، حيث لمسنا رغبة قوية لدى الناس بالمشاركة الفعالة”. وأضاف: “عندما تكون الدولة حاضرة، فإن الشعب سيكون حاضرًا أيضًا، وهذا ما رأيناه بوضوح في الجنوب”.
وفي حديثه عن دور البلديات، شدد الحجار على أن “المواطنين تواقون لممارسة العمل الديمقراطي
، والبلديات هي الخط الأول لخدمة الناس والتفاعل مع قضاياهم اليومية”.
وقال أن “النتائج التي صدرت في طرابلس
كانت موثوقة ودقيقة، مما يعكس جدية الالتزام بالمعايير الانتخابية والقانونية”.
واختتم "نتأمل صدور النتائج بأسرع وقت ممكن وألا يحصل أي تأخير".