للمواطنين.. تحذير من الجيش

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صدر عن ـــ ، البيان الآتي:"ضمن إطار تدابير حفظ أمن والاختيارية في محافظتَي الجنوبي والنبطية، ومع انتهاء عملية الاقتراع، تستمر الوحدات العسكرية المنتشرة في اتخاذ التدابير الأمنية لمواكبة هذه الانتخابات وصولًا إلى إنجاز عملية الفرز وإصدار النتائج.تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى الامتناع عن إطلاق النار مع صدور هذه النتائج، لما فيه من تعريض حياة الآخرين للخطر، ولا سيّما في ظل الأوضاع الحسّاسة في الجنوب".