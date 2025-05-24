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لبنان
الشرع يتجه نحو إسرائيل.. ماذا قيلَ أميركياً عن لبنان؟
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
24-05-2025
|
14:00
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نشرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) تقريراً جديداً قالت فيه إنّ
إسرائيل
ليست مُتحمسة لتطبيع العلاقات مع
لبنان
مهما كان الثمن، مشيرة إلى أنه إلى حين نزع سلاح "
حزب الله
" بالكامل، وإلى أن يُلغى خطاب "
المقاومة
" من قاموس لبنان السياسي، وإلى حين أن يتوقف لبنان عن التظاهر بأن الهدنة طويلة الأمد هي بديل كافٍ للسلام الحقيقي، سيظل السلام بين لبنان وإسرائيل بعيد المنال.
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ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ
"
لبنان24
"
إن الرئيس السوري أحمد
الشرع
لديه دافع للتواصل مع الإسرائيليين والتطبيع مع
تل أبيب
، وتابع: "لا أحد يعلم إن كان الشرع صادقاً في مبادراته تجاه إسرائيل أم لا، ولا أحد يعلم إن كان تواصل مساعدي الشرع مع الإسرائيليين خطوة تكتيكية تهدف إلى تعزيز صورته وكسب الاعتراف أم أنها خطوة استراتيجية ترى في السلام مكسباً صافياً لسوريا".
وأردف: "مهما كانت النوايا الحقيقية للشرع، فإنه اختار نهجاً براغماتياً تجاه علاقات
سوريا
مع إسرائيل، وبالتالي ذهب ضد الخطاب الشعبوي. في المُقابل، فإنَّ لبنان يُحافظ على عدائه لإسرائيل وهنا المفارقة. على
بيروت
أن تغار من
دمشق
وتسعى للسلام مع إسرائيل"، على حد تعبير التقرير.
وقال التقرير إنّ "من شأن اتفاقية سلام لبنانية إسرائيلية أن تعود على لبنان بفوائد دبلوماسية واقتصادية هائلة"، وأردف: "تخيّلوا أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أو رؤساء
الولايات المتحدة
القادمين يتوقفون في بيروت ضمن جولاتهم في
الشرق الأوسط
. تخيّلوا أن مطار بيروت الدولي يكتسب الثقة اللازمة لإطلاق رحلات جوية مباشرة إلى الولايات المتحدة، مستفيداً من ممر جوي مربح يربط أميركا الشمالية وأوروبا بالهند. من شأن الرحلات الجوية المباشرة للمغتربين من وإلى لبنان أن تعزز قطاع الطيران في البلاد، وهذا مجرد مثال واحد".
وختم: "الزمن يتغير. المنطقة تتغير. العالم يتغير، وينبغي أن يتغير لبنان أيضاً. وكما بدأت
إيران
وسوريا برسم مسارات تخدم مصالحهما الوطنية - سواء من خلال توثيق العلاقات مع الولايات المتحدة أو مع إسرائيل - يجب على لبنان أيضاً اتباع سياسة ترتكز على المصلحة الذاتية، سياسة تتضمن انسجاماً استراتيجياً مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
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