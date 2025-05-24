باسيل: "التيار الوطني الحر" منتصر وموعدنا في 2026

Advertisement

في كلمة ألقاها بعد صدور نتائج في ، أعلن رئيس “ الحر” أن “انتصار اليوم هو انتصار لكل عائلات جزين”، مؤكدًا أن “التيار” باقٍ ويتمدد، وأن كل محاولات عزله باءت بالفشل.وقال إن “كل من يخرج من التيار تصبح قيمته صفر في جزين وغير جزين”، مشددًا على أن “أهالي جزين أكدوا تمسكهم بثوابتهم، وكل من حاول عزلها تلقى درسًا لن ينساه عبر انتخابات اليوم”.ورأى أن “بلدية جزين هي للرابح والخاسر، ونحن نحافظ على العائلات ونكبر معها”، مضيفًا: “نستطيع أن نشك في كل زاوية من زوايا جزين، لأنها منطقة لا تخاف أحداً، و’ كان بفوت على جزين’”.وأكد باسيل أن “ هو السيادي في لبنان”، معتبراً أن “الانتصار في جزين هو انتصار للحياة المشتركة ولوحدة وعدم تقسيمه”، وأضاف: “نحن العيش المشترك والأمل، ولسنا تيار الخوف”.وختم باسيل كلمته بتوجيه تحية لأهالي جزين، واعدًا بالعودة في الاستحقاق النيابي المقبل: “بالـ2026 على جزين راجعين”.