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لبنان

باسيل: "التيار الوطني الحر" منتصر وموعدنا في 2026

Lebanon 24
24-05-2025 | 16:22
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في كلمة ألقاها بعد صدور نتائج الانتخابات البلدية في جزين، أعلن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أن “انتصار التيار اليوم هو انتصار لكل عائلات جزين”، مؤكدًا أن “التيار” باقٍ ويتمدد، وأن كل محاولات عزله باءت بالفشل.
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وقال باسيل إن “كل من يخرج من التيار تصبح قيمته صفر في جزين وغير جزين”، مشددًا على أن “أهالي جزين أكدوا تمسكهم بثوابتهم، وكل من حاول عزلها تلقى درسًا لن ينساه عبر انتخابات اليوم”.

ورأى أن “بلدية جزين هي للرابح والخاسر، ونحن نحافظ على العائلات ونكبر معها”، مضيفًا: “نستطيع أن نشك العلم في كل زاوية من زوايا جزين، لأنها منطقة لا تخاف أحداً، و’مين ما كان بفوت على جزين’”.

وأكد باسيل أن “التيار الوطني الحر هو السيادي في لبنان”، معتبراً أن “الانتصار في جزين هو انتصار للحياة المشتركة ولوحدة لبنان وعدم تقسيمه”، وأضاف: “نحن تيار العيش المشترك والأمل، ولسنا تيار الخوف”.

وختم باسيل كلمته بتوجيه تحية لأهالي جزين، واعدًا بالعودة في الاستحقاق النيابي المقبل: “بالـ2026 على جزين راجعين”. 
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