مأساة.. وفاة "مختار" بعد إعلان فوزه في بلدة جنوبية!

أفادت قناة الـ" "، مساء السبت، بأن مختار بصليا توفيَ إثر إصابته بنوفة قلبية وذلك فور إعلان فوزه بالإنتخابات الإختيارية في الجنوب اليوم.

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وكان مبارك حظيَ بدعم من " " خلال الانتخابات، وقد حقق فوزاً كبيراً في منطقته.