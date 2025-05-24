Advertisement

لبنان

مأساة.. وفاة "مختار" بعد إعلان فوزه في بلدة جنوبية!

Lebanon 24
24-05-2025 | 16:31
A-
A+
Doc-P-1365550-638837263689987783.jpg
Doc-P-1365550-638837263689987783.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت قناة الـ"mtv"، مساء السبت، بأن مختار بصليا مارون مبارك توفيَ إثر إصابته بنوفة قلبية وذلك فور إعلان فوزه بالإنتخابات الإختيارية في الجنوب اليوم.
Advertisement
 
وكان مبارك حظيَ بدعم من "التيار الوطني الحر" خلال الانتخابات، وقد حقق فوزاً كبيراً في منطقته.
 
 
 

مواضيع ذات صلة
بعد فوزه بالتزكية... هكذا علّق رئيس بلدية الغسانية
lebanon 24
25/05/2025 00:54:26 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلان "مصداقية وتجدد" و"لائحة بلدة عجلتون"
lebanon 24
25/05/2025 00:54:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: قوات الجيش الروسي تسيطر على بلدة "بوغاتير" جنوبي "دونيتسك"
lebanon 24
25/05/2025 00:54:26 Lebanon 24 Lebanon 24
في بلدة لبنانية.. معركة بسبب منصب "مختار"!
lebanon 24
25/05/2025 00:54:26 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2025-05-24
16:56 | 2025-05-24
16:22 | 2025-05-24
15:48 | 2025-05-24
15:41 | 2025-05-24
15:23 | 2025-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24