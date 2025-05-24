مهلة ثمانية أشهر لملف السلاح توازياً مع تجميد المساعدات

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كتبت" الانباء ": شكل اجتماع اللبناني - الفلسطيني التي اتفق عليها خلال زيارة إلى الأسبوع الماضي، خطوة إيجابية على طريق استعادة .وأشارت مصادر مقربة من حركة «فتح» كبرى الفصائل والتابعة مباشرة إلى لـ«الأنباء»، إلى انها أكدت مرارا الاستعداد لتنفيذ قرارات ، لكنها في الوقت عينه ترى انها لن تقوم بتسليم السلاح بمفردها من دون بقية الفصائل غير المنضوية تحت سلطة ، وفي مقدمتها حركة .توازيا، قالت مصادر متابعة لـ :«ان وضع جدول زمني لسحب السلاح الفلسطيني، قد يمهد لوضع جدول زمني لسلاح «حزب الله»، خصوصا ان هذا الامر مطلب دولي منذ البداية». وأضافت: «يؤخذ على الدولة عدم وضع سقف زمني لهذه الخطوة».وتوقعت «ان يكون هذا الأمر أحد البنود الاساسية التي ستركز عليها مساعدة الموفد الأميركي إلى الشرق الاوسط خلال زيارتها إلى لبنان مطلع الشهر المقبل، على اعتبار ان فترة السماح أو الحوار بشأن السلاح اقتربت من حدها الأقصى». وفي معلومات خاصة بـ«الأنباء» من مصادر أمنية وسياسية رفيعة، ان مهلة ثمانية أشهر دخلت في عدها التنازلي، قد منحت للحكومة اللبنانية للانتهاء من ملف السلاح غير الشرعي، وبسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها. إلا ان المهلة مرفقة بتجميد كل المساعدات الاقتصادية للبلاد، والمساهمة في إطلاق عملية .