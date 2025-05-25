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لبنان

بعد الإنتخابات.. تحية من وزير الداخلية لأهل الجنوب

Lebanon 24
25-05-2025 | 02:11
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وجه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار تحية إلى أهالي الجنوب، وذلك عقب انتهاء الإنتخابات البلدية والاختيارية، أمس السبت.
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وفي منشور له، قال الحجار: "أحيّي صمود أهلنا في الجنوب، الذين جسّدوا إرادة الحياة والديمقراطية بإتمامهم الإستحقاق البلدي والإختياري بكل وعي وصلابة".
وأكمل: "أبارك بالتحرير الذي حصل وبالتحرير الذي سيحصل بجهود الدولة وتكاتف اللبنانيين".
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