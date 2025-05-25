بعد الإنتخابات.. تحية من وزير الداخلية لأهل الجنوب

وجه والبلديات تحية إلى أهالي الجنوب، وذلك عقب انتهاء الإنتخابات البلدية والاختيارية، أمس السبت.

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وفي منشور له، قال : " أحيّي صمود أهلنا في الجنوب، الذين جسّدوا إرادة الحياة والديمقراطية بإتمامهم الإستحقاق البلدي والإختياري بكل وعي وصلابة".

وأكمل: "أبارك بالتحرير الذي حصل وبالتحرير الذي سيحصل بجهود الدولة وتكاتف اللبنانيين".