مطلوب سقط في قبضة الأمن.. هذا ما فعله في عين الرمانة

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أضاف البلاغ:" وبنتيجة المتابعة والتّحريّات المكثّفة، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء في وحدة شرطة بيروت، حول وجود المشتبه به في محلّة ، حيث عملت على توقيفه على متن دراجة آليّة من دون لوحات، وتبيّن أنّه يُدعى ح. ر. (مواليد عام 1990، لبناني)، مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم إطلاق نار.بتفتيشه والدّرّاجة، ضُبط بحوزته المسدس المستخدم في عمليّة إطلاق النار. وقد اعترف بما نُسب إليه".ختم:" أودع القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة المختصّ".