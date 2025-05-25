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لبنان

مطلوب سقط في قبضة الأمن.. هذا ما فعله في عين الرمانة

Lebanon 24
25-05-2025 | 03:47
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ أنّه "في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم في المناطق اللّبنانيّة كافّة، وعلى أثر تداول بعض مواقع التّواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر قيام شخص ٍبإطلاق النّار على أحد المواطنين في عين الرّمانة وإصابته في قدمه، باشرت القطعات المختصّة بإجراءاتها العملانيّة والاستقصائيّة لتحديد الفاعل وتوقيفه".
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أضاف البلاغ:" وبنتيجة المتابعة والتّحريّات المكثّفة، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، حول وجود المشتبه به في محلّة بشارة الخوري، حيث عملت على توقيفه على متن دراجة آليّة من دون لوحات، وتبيّن أنّه يُدعى ح. ر. (مواليد عام 1990، لبناني)، مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم إطلاق نار.
بتفتيشه والدّرّاجة، ضُبط بحوزته المسدس المستخدم في عمليّة إطلاق النار. وقد اعترف بما نُسب إليه".

ختم:" أودع القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ".
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