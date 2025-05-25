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لبنان

ارسلان لأهالي منطقة حاصبيا: أهل الوفاء

Lebanon 24
25-05-2025 | 04:12
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كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على منصّة "إكس": "بعد انتهاء الاستحقاق الانتخابي البلدي في الجنوب اللبناني، وفي عيد المقاومة والتحرير، أتقدّم بالتهنئة والمباركة للجنوبيين الأبطال في المناطق والبلدات كافة، وأخصّ بالتهنئة والشكر أهلي، أهل الصدق والوفاء، مشايخ وأبناء منطقة حاصبيا.
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شكراً لأبناء حاصبيا، شويا، عين قنيا، الخلوات، عين جرفا، الماري، ميمس، الكفير، إبل السقي، والفرديس، ومنطقة العرقوب ومرجعيون.

مبروك فوز المجالس البلدية والمخاتير، ويبقى الشكر الأكبر والتهنئة للرفاق الحزبيين والمناصرين في الحزب الديمقراطي.

نثمّن جهود وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، والمحافظين، والقائمقاميين، وقوى الأمن الداخلي، والجيش، وأمن الدولة، التي أثمرت إنجاز الإنتخابات البلدية والإختيارية في لبنان، بديمقراطية كاملة".
 
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