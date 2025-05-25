ارسلان لأهالي منطقة حاصبيا: أهل الوفاء

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كتب عبر حسابه على منصّة "إكس": "بعد انتهاء الاستحقاق الانتخابي البلدي في الجنوب اللبناني، وفي عيد والتحرير، أتقدّم بالتهنئة والمباركة للجنوبيين الأبطال في المناطق والبلدات كافة، وأخصّ بالتهنئة والشكر أهلي، أهل الصدق والوفاء، مشايخ وأبناء .شكراً لأبناء ، شويا، ، الخلوات، ، ، ميمس، الكفير، إبل السقي، والفرديس، ومنطقة العرقوب ومرجعيون.مبروك فوز والمخاتير، ويبقى الشكر الأكبر والتهنئة للرفاق الحزبيين والمناصرين في .نثمّن جهود والبلديات العميد ، والمحافظين، والقائمقاميين، وقوى الأمن الداخلي، والجيش، وأمن الدولة، التي أثمرت إنجاز الإنتخابات البلدية والإختيارية في ، بديمقراطية كاملة".