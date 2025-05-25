فضيحة داخل عيادة تجميل في لبنان.. هذا ما كُشف

أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدولة عن توقيف المدعو اللبناني (م.خ.) صاحب عيادة في محلّة قريطم، بعد أن ضبطت كميّة من الأدوية المنتهية الصلاحيّة وأخرى غير مرخّصة من قبل ، كما تبيّن أن العيادة المذكورة لا تحوز على التراخيص من الجهات المختصة".

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وحسب البيان، اعترف الموقوف أن أشخاصاً غير مجازين بالمهنة يقومون بعمليّات تجميليّة عدّة في عيادته وهذا ما تسبّب بمضاعفات صحيّة وتشويه لدى عدد من الأشخاص.