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لبنان

فضيحة داخل عيادة تجميل في لبنان.. هذا ما كُشف

Lebanon 24
25-05-2025 | 04:35
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أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدولة عن توقيف المدعو اللبناني  (م.خ.)  صاحب عيادة في محلّة قريطم، بعد أن ضبطت كميّة من الأدوية المنتهية الصلاحيّة وأخرى غير مرخّصة من قبل وزارة الصحة، كما تبيّن أن العيادة المذكورة لا تحوز على التراخيص من الجهات المختصة".
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وحسب البيان، اعترف الموقوف أن أشخاصاً غير مجازين بالمهنة يقومون بعمليّات تجميليّة عدّة في عيادته وهذا ما تسبّب بمضاعفات صحيّة وتشويه لدى عدد من الأشخاص.
 
وأشار البيان إلى أنّه أُجري المقتضى القانوني بحق الموقوف وتمّ ختم العيادة بالشمع الأحمر بناءً لإشارة القضاء المختص.
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