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لبنان

سليمان: يتعيّن على حزب الله اتخاذ قرار وطني ينقذ لبنان

Lebanon 24
25-05-2025 | 05:03
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قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح: "أصدق التهاني للبنانيين وللحكومة لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية كما تقتضيه الديمقراطية. بالتزامن مع ذكرى التحرير العام ٢٠٠٠ وعلى اثر انتخابي رئيساً للجمهورية في ٢٥ ايار ٢٠٠٨ أعربت في خطاب قسمي عن ضرورة اقرار استراتيجية دفاعية بقيادة الدولة والاستفادة من طاقات المقاومة لعدم استهلاك انجازاتها في صراعات داخلية ".
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واوضح "اليوم وبعد النكبة التي حلت بلبنان من جراء حرب الاسناد، يتعين على حزب الله اتخاذ قرار وطني ينقذ لبنان ويحفظ ما تبقى من هذه الانجازات عبر الاعلان عن الغاء التنظيم العسكري وتسليم السلاح للدولة".
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