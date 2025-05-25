سليمان: يتعيّن على حزب الله اتخاذ قرار وطني ينقذ لبنان

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قال الرئيس في تصريح: "أصدق التهاني للبنانيين وللحكومة لاجراء والاختيارية كما تقتضيه . بالتزامن مع ذكرى التحرير العام ٢٠٠٠ وعلى اثر انتخابي رئيساً للجمهورية في ٢٥ ايار ٢٠٠٨ أعربت في خطاب قسمي عن ضرورة اقرار استراتيجية دفاعية بقيادة الدولة والاستفادة من طاقات لعدم استهلاك انجازاتها في صراعات داخلية ".واوضح "اليوم وبعد التي حلت بلبنان من جراء حرب الاسناد، يتعين على اتخاذ قرار وطني ينقذ ويحفظ ما تبقى من هذه الانجازات عبر الاعلان عن الغاء التنظيم العسكري وتسليم السلاح للدولة".