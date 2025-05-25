Advertisement

لبنان

القومي في عيد التحرير: المقاومة مستمرة

Lebanon 24
25-05-2025 | 05:11
A-
A+
Doc-P-1365661-638837719264350927.jpg
Doc-P-1365661-638837719264350927.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استذكر الحزب السوري القومي الاجتماعي في عيد المقاومة والتحرير، "دماء المقاومين الأبطال الذين بفضل تضحياتهم تحرّرت أجزاء كبيرة من الأرض واسترجع لبنان سيادته لـ24 عامًا متواصلة".
Advertisement

وقال: "التاريخ دوّن جيّدًا العمليات البطولية التي نفّذها استشهاديات واستشهاديون من الحزب السوري القومي الإجتماعي وكلّ أحزاب وقوى المقاومة، كما دوّن جيّدًا بطولات الجرحى وصبر وصمود الأسرى، وثبات أهل الأرض على المواجهة طوال 18 عامًا من الاحتلال. وإلى جانب المقاومة، كانت مؤسسة الجيش اللبناني شريكةً أساسية بالتحرير وحماية لبنان، انطلاقًا من التضحيات التي قدمتها قيادةً وضبّاطًا وعسكريين، وصولًا لرسم معادلة جيش شعب مقاومة التي عادت وحرّرت السلسة الشرقية من المجموعات الارهابية".

وختم: "إذ يحيّي الحزب عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، يهمّه التذكير اليوم، أنّ المسيرة التي بدأتها الأحزاب والقوى المقاومة والتي تكلّلت بالتحرير عام 2000، وتتابعت بانتصار تموز عام 2006، وبمنع اجتياح لبنان في العدوان الأخير بعد طوفان الأقصى، مستمرّة اليوم بالعزم والتصميم ذاته، والتي ستتجسّد قطعًا بتحرير الأراضي المحتلة، في معركة حقّ مع العدو الصهيوني المجرم. هذا ويؤكّد الحزب أنّ على الدولة اللبنانية الاستثمار في عناصر قوّة لبنان، في سبيل حفظ سيادتها وتحرير الأرض واستعادة الأسرى من السجون، وهي اليوم أمام امتحان نساندها فيه بنوايا صادقة".
مواضيع ذات صلة
إليكم عطلة الصحافة في عيد المقاومة والتحرير
lebanon 24
25/05/2025 13:13:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"الوفاء للمقاومة": عيد التحرير تأكيد لجدوى المقاومة ورفض للتطبيع... ولمحاسبة إسرائيل ووقف الإبادة في غزة
lebanon 24
25/05/2025 13:13:40 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس تعلّق على عملية الخليل: الضفة مستمرة في المواجهة حتى التحرير
lebanon 24
25/05/2025 13:13:40 Lebanon 24 Lebanon 24
لجان المقاومة بالفاشر: قصف الدعم السريع على الأحياء السكنية لا يزال مستمرا
lebanon 24
25/05/2025 13:13:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:02 | 2025-05-25
05:40 | 2025-05-25
05:36 | 2025-05-25
05:24 | 2025-05-25
05:22 | 2025-05-25
05:20 | 2025-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24