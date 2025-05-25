القومي في عيد التحرير: المقاومة مستمرة

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استذكر في عيد والتحرير، "دماء المقاومين الأبطال الذين بفضل تضحياتهم تحرّرت أجزاء كبيرة من الأرض واسترجع سيادته لـ24 عامًا متواصلة".وقال: "التاريخ دوّن جيّدًا العمليات البطولية التي نفّذها استشهاديات واستشهاديون من الحزب السوري القومي الإجتماعي وكلّ أحزاب وقوى المقاومة، كما دوّن جيّدًا بطولات الجرحى وصبر وصمود الأسرى، وثبات أهل الأرض على المواجهة طوال 18 عامًا من . وإلى جانب المقاومة، كانت شريكةً أساسية بالتحرير وحماية لبنان، انطلاقًا من التضحيات التي قدمتها قيادةً وضبّاطًا وعسكريين، وصولًا لرسم معادلة جيش شعب مقاومة التي عادت وحرّرت السلسة الشرقية من المجموعات الارهابية".وختم: "إذ يحيّي الحزب عائلات والجرحى والأسرى، يهمّه التذكير اليوم، أنّ المسيرة التي بدأتها الأحزاب والقوى المقاومة والتي تكلّلت بالتحرير عام 2000، وتتابعت بانتصار عام 2006، وبمنع اجتياح لبنان في العدوان الأخير بعد طوفان ، مستمرّة اليوم بالعزم والتصميم ذاته، والتي ستتجسّد قطعًا بتحرير الأراضي المحتلة، في معركة حقّ مع العدو المجرم. هذا ويؤكّد الحزب أنّ على الاستثمار في عناصر قوّة لبنان، في سبيل حفظ سيادتها وتحرير الأرض واستعادة الأسرى من السجون، وهي اليوم أمام امتحان نساندها فيه بنوايا صادقة".