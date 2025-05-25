القومي في عيد التحرير: المقاومة مستمرة

استذكر الحزب السوري القومي الاجتماعي
في عيد المقاومة
والتحرير، "دماء المقاومين الأبطال الذين بفضل تضحياتهم تحرّرت أجزاء كبيرة من الأرض واسترجع لبنان
سيادته لـ24 عامًا متواصلة".
وقال: "التاريخ دوّن جيّدًا العمليات البطولية التي نفّذها استشهاديات واستشهاديون من الحزب السوري القومي الإجتماعي وكلّ أحزاب وقوى المقاومة، كما دوّن جيّدًا بطولات الجرحى وصبر وصمود الأسرى، وثبات أهل الأرض على المواجهة طوال 18 عامًا من الاحتلال
. وإلى جانب المقاومة، كانت مؤسسة الجيش اللبناني
شريكةً أساسية بالتحرير وحماية لبنان، انطلاقًا من التضحيات التي قدمتها قيادةً وضبّاطًا وعسكريين، وصولًا لرسم معادلة جيش شعب مقاومة التي عادت وحرّرت السلسة الشرقية من المجموعات الارهابية".
وختم: "إذ يحيّي الحزب عائلات الشهداء
والجرحى والأسرى، يهمّه التذكير اليوم، أنّ المسيرة التي بدأتها الأحزاب والقوى المقاومة والتي تكلّلت بالتحرير عام 2000، وتتابعت بانتصار تموز
عام 2006، وبمنع اجتياح لبنان في العدوان الأخير بعد طوفان الأقصى
، مستمرّة اليوم بالعزم والتصميم ذاته، والتي ستتجسّد قطعًا بتحرير الأراضي المحتلة، في معركة حقّ مع العدو الصهيوني
المجرم. هذا ويؤكّد الحزب أنّ على الدولة اللبنانية
الاستثمار في عناصر قوّة لبنان، في سبيل حفظ سيادتها وتحرير الأرض واستعادة الأسرى من السجون، وهي اليوم أمام امتحان نساندها فيه بنوايا صادقة".