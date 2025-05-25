قبلان بمناسبة "التحرير": ‎تحية الى صناع المجد في يوم النصر

كتب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور على منصة "إكس": "‏‏‏في حدا كان بدو يعيش ويتغنى بـ17 أيار، وفي شعب عمل 25 أيار … ‎القصة مش كم يوم، ‎القصة عز وكرامة وصبر وصمود وعطاء وتضحية وشهداء وجرحى ونصر وتحرير، مش استسلام وخنوع وهزيمة… كل ‎القصة شعب بيحب يعيش وراسه مرفوع…. ‎تحية الى صناع المجد في ".

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