باسيل في ذكرى التحرير: تحية لكل من إستشهد من أجل لبنان

كتب رئيس عبر حسابه على "اكس":

"في ذكرى التحرير، نؤكد تمسكنا بلبنان حر،سيد، مستقل، على مساحة ١٠٤٥٢ كلم².

تحية لكل من دافع عن الأرض وإستشهد من أجل

ان وحدة اللبنانيين تصون التحرير وبناء دولة قوية تحمي السيادة وتمتّع الافرقاء اللبنانيين بقرار حرّ يحفظ الإستقلال.

هكذا نحيي التحرير بالممارسة وليس بالذكرى فقط".