باسيل في ذكرى التحرير: تحية لكل من إستشهد من أجل لبنان

في ذكرى التحرير، نؤكد تمسكنا بلبنان حر،سيد، مستقل، على مساحة ١٠٤٥٢ كلم².
تحية لكل من دافع عن الأرض وإستشهد من أجل لبنان
ان وحدة اللبنانيين تصون التحرير وبناء دولة قوية تحمي السيادة وتمتّع الافرقاء اللبنانيين بقرار حرّ يحفظ الإستقلال.
هكذا نحيي التحرير بالممارسة وليس بالذكرى فقطGB pic.twitter.com/0lRhOPvSkd
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) May 25, 2025
في ذكرى التحرير، نؤكد تمسكنا بلبنان حر،سيد، مستقل، على مساحة ١٠٤٥٢ كلم².
تحية لكل من دافع عن الأرض وإستشهد من أجل لبنان
ان وحدة اللبنانيين تصون التحرير وبناء دولة قوية تحمي السيادة وتمتّع الافرقاء اللبنانيين بقرار حرّ يحفظ الإستقلال.
هكذا نحيي التحرير بالممارسة وليس بالذكرى فقطGB pic.twitter.com/0lRhOPvSkd