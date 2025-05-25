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لبنان

باسيل في ذكرى التحرير: تحية لكل من إستشهد من أجل لبنان

Lebanon 24
25-05-2025 | 06:02
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كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر حسابه على "اكس": 
 
"في ذكرى التحرير، نؤكد تمسكنا بلبنان حر،سيد، مستقل، على مساحة ١٠٤٥٢ كلم².
تحية لكل من دافع عن الأرض وإستشهد من أجل لبنان
ان وحدة اللبنانيين تصون التحرير وبناء دولة قوية تحمي السيادة وتمتّع الافرقاء اللبنانيين بقرار حرّ يحفظ الإستقلال.
هكذا نحيي التحرير بالممارسة وليس بالذكرى فقط". 
 
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