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لبنان

عبد المسيح: نثمن انطلاقة العهد والحكومة باتمام هذا الاستحقاق الديموقراطي بنجاح

Lebanon 24
25-05-2025 | 06:24
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كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "أكس":  "مع انتهاء الاستحقاق البلدي والاختياري على امتداد الأراضي اللبنانية، نثمّن انطلاقة العهد والحكومة بإتمام هذا الاستحقاق الديمقراطي بنجاح، رغم التحديات. كما أوجه تحية خاصة للجيش اللبناني و كافة الأجهزة الأمنية و الإدارات المحلية لنجاحهم في الإدارة و الحماية. خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استعادة انتظام الحياة السياسية وبناء دولة القانون والمؤسسات".
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