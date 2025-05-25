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لبنان
عبد المسيح: نثمن انطلاقة العهد والحكومة باتمام هذا الاستحقاق الديموقراطي بنجاح
Lebanon 24
25-05-2025
|
06:24
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كتب النائب
أديب عبد المسيح
عبر حسابه على منصة "أكس": "مع انتهاء الاستحقاق البلدي والاختياري على امتداد الأراضي
اللبنانية
، نثمّن انطلاقة
العهد
والحكومة بإتمام هذا الاستحقاق
الديمقراطي
بنجاح، رغم التحديات. كما أوجه تحية خاصة للجيش اللبناني و كافة
الأجهزة الأمنية
و الإدارات المحلية لنجاحهم في الإدارة و الحماية. خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استعادة انتظام الحياة السياسية وبناء
دولة القانون
والمؤسسات".
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