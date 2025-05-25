عبد المسيح: نثمن انطلاقة العهد والحكومة باتمام هذا الاستحقاق الديموقراطي بنجاح

كتب النائب عبر حسابه على منصة "أكس": "مع انتهاء الاستحقاق البلدي والاختياري على امتداد الأراضي ، نثمّن انطلاقة والحكومة بإتمام هذا الاستحقاق بنجاح، رغم التحديات. كما أوجه تحية خاصة للجيش اللبناني و كافة و الإدارات المحلية لنجاحهم في الإدارة و الحماية. خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استعادة انتظام الحياة السياسية وبناء والمؤسسات".

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