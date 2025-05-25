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شكرت بلدية ، باسمها وباسم أهالي البلدة والمربين فيها، لوزارة الزراعة وعلى رأسها الوزير هاني، استجابتها السريعة والفعالة للنداءات الطارئة التي أطلقها الأهالي إثر حالات النفوق المفاجئة التي طالت عددًا من رؤوس الأبقار والأغنام في منطقتي العتيقة والدورة.وقالت في بيان: "إن العاجلة بتكليف رئيس مصلحة الزراعة في عكار الأستاذ طه مصطفى، وإيفاد فريق بيطري متخصص من دائرة الحيوانية لإجراء كشف ميداني شامل، وأخذ العينات اللازمة لإجراء الفحوصات المخبرية، تعكس حرص الوزارة الكبير على سلامة الثروة الحيوانية وعلى دعم المربين في المناطق الريفية".وإذ نثني البلدية على هذا الدور الوطني المسؤول، نؤكد أن "هذه الاستجابة تشكّل نموذجًا يحتذى به في العمل المؤسساتي المتكامل، وتعكس في الوقوف إلى جانب المواطنين، وتعزيز الأمن الصحي الحيواني الذي يُعد من الركائز الأساسية للأمن الغذائي في ".