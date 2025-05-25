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لبنان

بلدية عكار العنيقة شكرت لـ"الزراعة" استجابتها السريعة لمعالجة مشكلة نفوق الابقار والاغنام

Lebanon 24
25-05-2025 | 07:17
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شكرت بلدية عكار العتيقة، باسمها وباسم أهالي البلدة والمربين فيها، لوزارة الزراعة وعلى رأسها الوزير الدكتور نزار هاني، استجابتها السريعة والفعالة للنداءات الطارئة التي أطلقها الأهالي إثر حالات النفوق المفاجئة التي طالت عددًا من رؤوس الأبقار والأغنام في منطقتي عكار العتيقة والدورة.
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وقالت في بيان: "إن هذه المبادرة العاجلة بتكليف رئيس مصلحة الزراعة في عكار الأستاذ طه مصطفى، وإيفاد فريق بيطري متخصص من دائرة الثروة الحيوانية لإجراء كشف ميداني شامل، وأخذ العينات اللازمة لإجراء الفحوصات المخبرية، تعكس حرص الوزارة الكبير على سلامة الثروة الحيوانية وعلى دعم المربين في المناطق الريفية".

وإذ نثني البلدية على هذا الدور الوطني المسؤول، نؤكد أن "هذه الاستجابة تشكّل نموذجًا يحتذى به في العمل المؤسساتي المتكامل، وتعكس التزام وزارة الزراعة في الوقوف إلى جانب المواطنين، وتعزيز الأمن الصحي الحيواني الذي يُعد من الركائز الأساسية للأمن الغذائي في لبنان".
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