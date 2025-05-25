"أمل" في عيد التحرير: تحية لصمود اللبنانيين

صدر عن البيان التالي:

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بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد التحرير وتزامنها هذا العام مع إنجاز استحقاق والاختيارية في مرحلته الأخيرة في محافظتي الجنوب والنبطية أصدرت حركة أمل البيان التالي: تحية لإمام والوطن الإمام القائد السيد موسى ولشهداء أفواج المقاومة أمل الذين تناوبوا على حمل الراية من تلال وشلعبون ومسعود وربثلاثين وخلدة إلى الذين ارتقوا خلال الحرب العدوانية الذين ما بدلوا تبديلاً دفاعاً عن لبنان، إلى كل الشهداء المقاومين وشهداء والمدنيين.

تحية لصمود اللبنانيين ولعظيم تضحياتهم التي بذلت في سبيل إنجاز تحرير الأرض والإنسان وصون السيادة الوطنية وزوداً عن لبنان كل لبنان.

إن عيد التحرير لهذا العام والذي نحييه في أعقاب الحرب التدميرية الإسرائيلية التي استهدفت لبنان على على مدى أكثر من خمسة عشر شهراً في محاولة إسرائيلية مكشوفة للإطاحة بكل الإنجازات التي حققها اللبنانيون بتحرير معظم أرضهم من وتوجت باندحاره في الخامس والعشرين من أيار، وتزامن هذه المناسبة الوطنية المجيدة مع إنجاز اللبنانيين لواحد من أهم الاستحقاقات الوطنية والدستورية التي تمثل واحدة من أهم الركائز في مسيرة التنمية والنهوض المجتمعي وإطاراً تمثيلياً يرسخ مفهوم المواطنة والشراكة حيث تمكنت لوائح التنمية والوفاء التي تم التوافق عليها مع الأخوة في من تحقيق فوز باهر في كافة المحافظات اللبنانية.

وانطلاقاً من هذين الاستحقاقين الوطنيين بما يمثلان من أهمية في كل ما يتصل بتاريخ وحاضر ومستقبل لبنان واللبنانيين تؤكد حركة أمل على ما يلي:

أولاً: التأكيد على أن اندحار قوات الاحتلال الإسرائيلي عن معظم الأراضي اللبنانية في الخامس والعشرين من أيار عام 2000 هو فعل سيادي صنعه اللبنانيون بسواعد أبنائهم المقاومين وصمود أهل الأرض بدعم ومؤازرة من الأصدقاء والأشقاء وأحرار العالم ، وهو أبداً لم يكن ولن يكون إنتصاراً للبناني على آخر، بل كان انتصاراً للبنان وكل اللبنانيين ،وأن الدفاع وحماية المكتسبات التي تحققت في هذا اليوم التاريخي هي مسؤولية وطنية جامعة.

ثانياً: تؤكد الحركة أن الوقائع والقواعد التي حاول العدو الإسرائيلي فرضها طيلة خمسة عشر شهراً من العدوان ، ويستمر يائساً من خلال مواصلة عدوانه اليومي ، مسؤولية مواجهتها يجب أن تكون فعلاً وطنياً جامعاً على مختلف المستويات وفي مقدمها ممارسة كل أشكال الضغط على والدول الراعية لإتفاق وقف إطلاق النار لإلزام ووقف إجرامها وعدوانها وفرض الانسحاب من الأراضي التي لا تزال تحتلها في المناطق الحدودية مع وهي أراضٍ لن نقبل الا ان تكون لبنانية ولن نقبل بأن تكون شريطاً عازلاً أو أرضاً محروقة مهما غلت التضحيات.

ثالثاً: في الشأن المتصل بإنجاز استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية والفوز الباهر الذي حققته لوائح التنمية والوفاء بلدياً وإختيارياً في كافة المناطق اللبنانية تتوجه الحركة قيادة ومجاهدين بالشكر والتقدير من الأهل والعائلات والعشائر والقوى الأهلية والسياسية على منحهم اللوائح التوافقية ثقتهم الغالية وهي بمثابة أمانة في أعناقنا نحملها من أجل لبنان ومن أجل الإنسان في سبيل تنميتهما ونهوضهما بما يليق بأحلام الشهداء وتطلعات اللبنانيين ببناء وطن العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.