كرامي: نقف اليوم خلف العهد والحكومة والجيش في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي

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رعى رئيس " الكرامة" النائب فيصل كرامي احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للتمريض اقامه المستشفى في ، تخلله فطور صباحي بحضور عقيلة كرامي السيدة جنان، رئيس مجلس ادارة المستشفى كميل قصير، مدير المستشفى عزام اسوم، اطباء ورؤساء الاقسام والدوائر والجسم التمريضي والاداري وحشد من الاعلاميين.وألقى كرامي كلمة تناول فيها قضايا مهنية ووطنية، واستهل حديثه "بتحية تقدير للكوادر التمريضية في "، واصفاً الممرضين والممرضات بـ"القلب النابض واليد الحانية التي ترافق المريض في رحلته نحو الشفاء". وأشاد بتضحياتهم "في ظل التحديات الصحية والاقتصادية"، وخصّ بالتحية "الجسم التمريضي في غزة وجنوب لبنان، لما يقدمونه من عطاء وصمود في وجه العدوان، فهم الحصن في وجه الخوف، والطمأنينة في زمن القلق".وعن عيد التحرير، اعتبر أن "هذه المناسبة تمثل لحظة مجيدة تكلم فيها لبنان بكل فخر ورفع رأسه عالياً"، وأسف "لتحوّل هذا العيد إلى ذكرى مؤجلة في ظل استمرار لأجزاء من الأراضي "، مستنكراً " الجوية والخروقات المتكررة للقرار 1701". وشدد على أن " الكامل لا يكتمل إلا بتحرير الأرض والدفاع عن السيادة، من خلال توحيد الجهود ودعم الوطنية، وهذا ما اكّد عليه رئيس الحكومة في كلمته اليوم معيداً التزامه بما جاء بالبيان الوزاري لجهة حق لبنان في الدفاع عن الارض".وقال: "نحن اليوم خلف ، وخلف الحكومة وخلف في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي".وتطرق إلى النيابية، معتبراً أن "الصيغة المعتمدة حالياً لا تعكس روحية اتفاق بل تسهم في تعميق الخطاب الطائفي والمذهبي". ولفت إلى أن "بعض ترفع شعار تطبيق الطائف ولكنها في الواقع تنتقي منه ما يخدم مصالحها، مما يفرّغ الاتفاق من مضمونه الوطني". وشدد على أن "تعديل هذا القانون ضرورة وطنية، إما بتوسيع الدوائر للابتعاد عن الاصطفافات المذهبية، أو على الأقل بإصلاح بنود مثل الصوت التفضيلي والعتبة الانتخابية، لأن المدخل لأي سلطة تمثيلية حقيقية يجب أن يبدأ من قانون انتخابي عادل لا يعيد إنتاج الطائفية بل يؤسس لدولة المواطنة".وعن الأخيرة، اعتبر أن "المبالغة في الاحتفاء بالنتائج لا تعكس الواقع، لأن هذه الانتخابات تتأثر بعوامل عائلية ومناطقية ولا يمكن القياس عليها بشكل سياسي صرف". وأشار إلى أن "تيار الكرامة دعم لوائح في عدة مناطق وحقق الفوز في جميعها من طرابلس والميناء والبداوي ووادي النحلة الى مرياطة وبقاعصفرين ودده وعدوة ودير عمار"، موجهاً تحية إلى زياد خضر الفائز في الميناء والى كل المرشحين الفائزين على الاختيارية رضوان الزاهد وربيع اليمق وخالد طنبوزة ومحمد وشعبان بدره وابراهيم الحلبي. وشدد على أن "الانتخابات أصبحت وراءنا، وعلى جميع المنتخبين التعاون والعمل المشترك للنهوض بمدينة طرابلس، التي آن الأوان لأن تخرج من مرحلة التراجع إلى مرحلة البناء الحضاري، ولمجلس البلدي الحالي من أفضل المجالس المنتخبة ويستحق الدعم والتكاتف".وحذر من "محاولة تفريغ الساحة السنية من قياداتها السياسية"، مشيراً إلى "حملة بدأت منذ عام 2019 تهدف إلى إقصاء السياسيين عن رئاسة الحكومة والوزارات تحت شعارات فضفاضة". وتساءل عن "معنى أن يكون رئيس الحكومة غير سياسي، ومن هم البدلاء المطروحون"، مشككاً في "النوايا الحقيقية وراء الدفع بخيارات من المجتمع المدني أو بعض الأسماء المرتبطة بجهات خارجية". واعتبر أن "هذا التوجه يستهدف الهوية العربية والإسلامية للطائفة السنية، ويسعى إلى تفريغها من مضمونها الأخلاقي والتاريخي"، مستشهداً بما يجري من "تغييرات مقلقة في بعض المدارس". وتعهد بأن "تيار الكرامة لن يقف مكتوف الأيدي، بل بدأ التحضير مبكراً للانتخابات النيابية المقبلة لضمان بقاء الساحة السنية فاعلة وحاضرة في القرار الوطني".واختتم كلمته بالتوقف عند "المخالفات التي شابت انتخابات طرابلس البلدية، وعدد من الثغرات مثل غياب رؤساء المراكز، تأخر التصاريح، تعيين رؤساء أقلام غير مؤهلين، وأخطاء في عمليات الفرز أدت إلى تباين النتائج. ونطالب بالتعامل الجدي مع هذه الثغرات لتفادي تكرارها في الانتخابات النيابية المقبلة عام 2026، فتصحيح هذه المسائل التقنية والإجرائية لا يقل أهمية عن إصلاح القانون نفسه".وختم: "لن نسمح بأن تذهب أصوات الناس هدراً، وسنستمر في النضال من أجل انتخابات نزيهة تعكس الإرادة الشعبية وتمهد لتغيير حقيقي".