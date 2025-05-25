المفتي عبدالله في عيد التحرير: لا كمال للانتصار إلا ببسط سلطة الدولة على كامل الوطن

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توجّه مفتي صور وجبل عامل العلامة الشيخ ، "بالتحية إلى أرواح والمجاهدين الذين صنعوا عيد والتحرير"، مؤكدًا أن "هذا اليوم هو محطة عزّ وطني تؤكد أن الحق لا يُستعاد إلا بالتضحية والوحدة" .وأشار إلى أن "إنجاز والاختيارية، رغم الأوضاع الصعبة، يعبّر عن إصرار اللبنانيين على التمسك بحقهم في إدارة شؤونهم المحلية، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل الإنمائي والمسؤولية الاجتماعية" .ودعا المفتي عبدالله الدولة إلى "بسط سلطتها على كامل التراب الوطني، وتفعيل مؤسساتها على قاعدة العدالة والمساواة، بما يعيد الثقة للمواطن ويثبت أن قادر على النهوض رغم التحديات".