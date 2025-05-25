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لبنان
المفتي عبدالله في عيد التحرير: لا كمال للانتصار إلا ببسط سلطة الدولة على كامل الوطن
Lebanon 24
25-05-2025
|
09:04
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توجّه مفتي صور وجبل عامل العلامة الشيخ
حسن عبدالله
، "بالتحية إلى أرواح
الشهداء
والمجاهدين الذين صنعوا عيد
المقاومة
والتحرير"، مؤكدًا أن "هذا اليوم هو محطة عزّ وطني تؤكد أن الحق لا يُستعاد إلا بالتضحية والوحدة" .
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وأشار إلى أن "إنجاز
الانتخابات البلدية
والاختيارية، رغم الأوضاع الصعبة، يعبّر عن إصرار اللبنانيين على التمسك بحقهم في إدارة شؤونهم المحلية، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل الإنمائي والمسؤولية الاجتماعية" .
ودعا المفتي عبدالله الدولة إلى "بسط سلطتها على كامل التراب الوطني، وتفعيل مؤسساتها على قاعدة العدالة والمساواة، بما يعيد الثقة للمواطن ويثبت أن
لبنان
قادر على النهوض رغم التحديات".
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