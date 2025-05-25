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لبنان

المفتي عبدالله في عيد التحرير: لا كمال للانتصار إلا ببسط سلطة الدولة على كامل الوطن

Lebanon 24
25-05-2025 | 09:04
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توجّه مفتي صور وجبل عامل العلامة الشيخ حسن عبدالله، "بالتحية إلى أرواح الشهداء والمجاهدين الذين صنعوا عيد المقاومة والتحرير"، مؤكدًا أن "هذا اليوم هو محطة عزّ وطني تؤكد أن الحق لا يُستعاد إلا بالتضحية والوحدة" .
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وأشار إلى أن "إنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية، رغم الأوضاع الصعبة، يعبّر عن إصرار اللبنانيين على التمسك بحقهم في إدارة شؤونهم المحلية، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل الإنمائي والمسؤولية الاجتماعية" .

ودعا المفتي عبدالله الدولة إلى "بسط سلطتها على كامل التراب الوطني، وتفعيل مؤسساتها على قاعدة العدالة والمساواة، بما يعيد الثقة للمواطن ويثبت أن لبنان قادر على النهوض رغم التحديات".
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