الحشيمي: كل دعمنا لاستمرار مسيرة الإصلاح وتعزيز الثقة بالدولة ومؤسساتها

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وجه النائب الدكتور ، "أسمى آيات التهنئة والتقدير إلى والبلديات العميد ، على الجهود الجبارة التي بذلها لإنجاز والاختيارية في موعدها، رغم التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعصف بالبلاد".وقال في بيان: "إن هذا الإنجاز الوطني ليس مجرّد استحقاق إداري، بل هو تأكيد لالتزام بمبادئ وتثبيت سيادتها على كامل أراضيها، كما يُعدّ رسالة أمل وثقة إلى الشعب اللبناني بأن لا تزال قادرة على العمل والوفاء بالتزاماتها، عندما تتوافر الإرادة والقيادة الصادقة" .أضاف: "لقد أثبت الوزير أن ، حين تتسلّح بالكفاءة والعزم، قادرة على تنظيم استحقاقات شفافة وناجحة، حتى في أصعب الظروف. وإننا إذ نثمّن عالياً هذا الأداء المسؤول، نؤكد وقوفنا إلى جانب كل من يعمل من أجل بناء والمؤسسات".وختم الحشيمي: "كل التقدير للوزير الحجار ولطاقم الوزارة، مع تمنياتنا بالتوفيق في الاستحقاقات المقبلة، خصوصًا على طريق التحضير للانتخابات النيابية المقبلة. كل دعمنا لاستمرار مسيرة الإصلاح وتعزيز الثقة بالدولة ومؤسساتها" .