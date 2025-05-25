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لبنان

الحشيمي: كل دعمنا لاستمرار مسيرة الإصلاح وتعزيز الثقة بالدولة ومؤسساتها

Lebanon 24
25-05-2025 | 09:21
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وجه النائب الدكتور بلال الحشيمي، "أسمى آيات التهنئة والتقدير إلى وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، على الجهود الجبارة التي بذلها لإنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، رغم التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعصف بالبلاد".
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وقال في بيان: "إن هذا الإنجاز الوطني ليس مجرّد استحقاق إداري، بل هو تأكيد لالتزام الدولة اللبنانية بمبادئ الديمقراطية وتثبيت سيادتها على كامل أراضيها، كما يُعدّ رسالة أمل وثقة إلى الشعب اللبناني بأن مؤسسات الدولة لا تزال قادرة على العمل والوفاء بالتزاماتها، عندما تتوافر الإرادة والقيادة الصادقة" .

أضاف: "لقد أثبت الوزير الحجار أن الإدارة اللبنانية، حين تتسلّح بالكفاءة والعزم، قادرة على تنظيم استحقاقات شفافة وناجحة، حتى في أصعب الظروف. وإننا إذ نثمّن عالياً هذا الأداء المسؤول، نؤكد وقوفنا إلى جانب كل من يعمل من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات".

وختم الحشيمي: "كل التقدير للوزير الحجار ولطاقم الوزارة، مع تمنياتنا بالتوفيق في الاستحقاقات المقبلة، خصوصًا على طريق التحضير للانتخابات النيابية المقبلة. كل دعمنا لاستمرار مسيرة الإصلاح وتعزيز الثقة بالدولة ومؤسساتها" .
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