الرئيس عون: نجاح الانتخابات يؤكد حيوية الديمقراطية

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قال: “نجاح الانتخابات البلدية والاختيارية يؤكد مرة أخرى حيوية والتزام شعبنا بالمشاركة في بناء وطنه من القاعدة”. هنأ رئيس الجمهورية ، الفائزين في والاختيارية، ونوه بجهود وزارات الداخلية والدفاع والعدل والقوى الأمنية وكل من شارك في العملية .قال: “نجاح الانتخابات البلدية والاختيارية يؤكد مرة أخرى حيوية والتزام شعبنا بالمشاركة في بناء وطنه من القاعدة”.

توجّه للمنتخَبين بالقول: “كونوا عند حسن ظن ناخبيكم، واعملوا بروح الفريق الواحد من أجل أقوى وأكثر ازدهاراً، ويليق بتضحيات أبنائه وبتاريخه العريق”.



أضاف : “لا بد من أخذ العبر لعدم تكرار الأخطاء التي رافقت العملية الانتخابية، وسيكون على عاتق الحكومة العمل بجهد كي تكون الانتخابات النيابية المقبلة خالية من الشوائب مما يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين وتأمين الجهوزية في التنظيم وإدارة العمليات الانتخابية”.