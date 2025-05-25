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لبنان

الرئيس عون: نجاح الانتخابات يؤكد حيوية الديمقراطية

Lebanon 24
25-05-2025 | 11:50
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هنأ رئيس الجمهورية جوزيف عون، الفائزين في الانتخابات البلدية والاختيارية، ونوه بجهود وزارات الداخلية والدفاع والعدل والقوى الأمنية وكل من شارك في العملية الانتخابية.
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قال: “نجاح الانتخابات البلدية والاختيارية يؤكد مرة أخرى حيوية الديمقراطية اللبنانية والتزام شعبنا بالمشاركة في بناء وطنه من القاعدة”.
توجّه للمنتخَبين بالقول: “كونوا عند حسن ظن ناخبيكم، واعملوا بروح الفريق الواحد من أجل لبنان أقوى وأكثر ازدهاراً، ويليق بتضحيات أبنائه وبتاريخه العريق”.

أضاف الرئيس عون: “لا بد من أخذ العبر لعدم تكرار الأخطاء التي رافقت العملية الانتخابية، وسيكون على عاتق الحكومة العمل بجهد كي تكون الانتخابات النيابية المقبلة خالية من الشوائب مما يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين وتأمين الجهوزية في التنظيم وإدارة العمليات الانتخابية”.
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