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لبنان

إليكم نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في قضاء النبطية

Lebanon 24
25-05-2025 | 13:51
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أصدرت وزارة الداخلية نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥ في قضاء النبطية
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