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لبنان

أدرعي ينشر صورة "حجة" لبنانية.. وهذا ما قاله

Lebanon 24
25-05-2025 | 14:30
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نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، صورة لامرأة تحمل سلاحاً وتتشح بوشاح طُبعت عليه صور لقادة في حزب الله، وعلّق على الصورة، قائلاً: "الحجة بعدها مش مستوعبة إنو زمن "الأصفر" ولغة السلاح سقطت بسقوط حزب الله؟ وإنو ممارسة الحق الديمقراطي ما بتمشي مع عقلية الميليشيا؟ يا حجة! الحرية والديمقراطية ومنطق الدولة، لا يتماشى مع منطق السلاح والدويلة. حزب الله وعصره الجاهلي صاروا بـ "خبر كان". تحياتي".
 
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