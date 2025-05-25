أدرعي ينشر صورة "حجة" لبنانية.. وهذا ما قاله

الحجة بعدها مش مستوعبة إنو زمن "الأصفر" ولغة السلاح سقطت بسقوط حزب الله؟ وإنو ممارسة الحق الديمقراطي ما بتمشي مع عقلية الميليشيا؟
يا حجة! الحرية والديمقراطية ومنطق الدولة، لا يتماشى مع منطق السلاح والدويلة.
حزب الله وعصره الجاهلي صاروا بـ"خبر كان".
تحياتي. pic.twitter.com/p3Z7Hy4Fuh
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 25, 2025
الحجة بعدها مش مستوعبة إنو زمن "الأصفر" ولغة السلاح سقطت بسقوط حزب الله؟ وإنو ممارسة الحق الديمقراطي ما بتمشي مع عقلية الميليشيا؟
يا حجة! الحرية والديمقراطية ومنطق الدولة، لا يتماشى مع منطق السلاح والدويلة.
حزب الله وعصره الجاهلي صاروا بـ"خبر كان".
تحياتي. pic.twitter.com/p3Z7Hy4Fuh