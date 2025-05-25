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لبنان

"المية ومية مسؤوليتك" تنتخب بالإجماع: فوز كامل للائحة تعكس نبض الأهالي وتنوعهم

Lebanon 24
25-05-2025 | 22:46
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 أعلنت لائحة "المية ومية مسؤوليتك" في بلدة المية ومية الفائزة بكامل مرشحيها وبدعم العائلات والمهندس مارون سيقلي في بيان، أنه "وفي مشهد ديمقراطي مميز عكس نبض البلدة وتطلعات أبنائها، شهدت بلدة المية ومية فوزًا كاملًا للائحة المية ومية مسؤوليتك، المدعومة بقوة من العائلات والمهندس مارون سيقلي، في الانتخابات البلدية التي جرت بنجاح. وأسفرت النتائج عن فوز اللائحة كاملة، برئاسة المهندس غسان واكيم والسيد سمير عبد الله، اللذين سيتداولان رئاسة البلدية كل ثلاث سنوات".
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وأضافت اللائحة في بيانها: "هذا الفوز لم يأتِ من فراغ، بل عكس ثقة الأهالي بالنهج الذي تمثله هذه اللائحة، والقائم على تعزيز الشفافية، تطوير العمل البلدي، والانفتاح على الجميع دون استثناء"، لافتا الى أن "اللائحة حريصة منذ انطلاقتها على أن تعكس تركيبة البلدة الاجتماعية والعائلية، وتحظى بدعم واسع من مكوناتها"، مشيرة إلى أن "اللائحة تجسد هوية المية ومية ومكانتها الحضارية والإنسانية، وحرصها الدائم على أفضل العلاقات مع محيطها".
 
 
 
 
 
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