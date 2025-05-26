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لبنان

باسيل يعيد تموضعه السياسي

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
26-05-2025 | 01:30
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توقفت مصادر مطلعة عند مضمون خطاب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، بعد فوز لائحة "التيار" في جزين، مشيرة إلى أن كلماته حملت إشارات واضحة إلى إعادة تموضع سياسي يجري التحضير له بهدوء.
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ولفتت المصادر إلى أن باسيل بدا كمن يفتح الباب مجددًا أمام تقارب كبير مع "حزب الله" و"حركة أمل"، تمهيدًا لتحالف انتخابي محتمل.
وبحسب المصادر، فإن باسيل أرسل عدة إشارات في هذا الاتجاه، أبرزها التحية التي وجهها لأهالي الجنوب، وتأكيده التعاون مع من يمثل "الثنائي الشيعي" في المنطقة، رغم التباينات السابقة.
وتوقعت المصادر أن تشهد المرحلة المقبلة استمرار "الخطاب الباسيلي" الجديد، بهدف التمهيد لتحالف انتخابي قوي مع "الثنائي" في الانتخابات النيابية المقبلة، التي يسعى "التيار" لخوضها من موقع أكثر تماسكًا وتحالفًا.

المصدر: لبنان 24
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