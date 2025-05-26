باسيل يعيد تموضعه السياسي

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توقفت مصادر مطلعة عند مضمون خطاب رئيس " " ، بعد فوز لائحة " " في ، مشيرة إلى أن كلماته حملت إشارات واضحة إلى إعادة تموضع سياسي يجري التحضير له بهدوء.ولفتت المصادر إلى أن بدا كمن يفتح الباب مجددًا أمام تقارب كبير مع " " و" "، تمهيدًا لتحالف انتخابي محتمل.وبحسب المصادر، فإن باسيل أرسل عدة إشارات في هذا الاتجاه، أبرزها التحية التي وجهها لأهالي الجنوب، وتأكيده التعاون مع من يمثل " " في المنطقة، رغم التباينات السابقة.وتوقعت المصادر أن تشهد المرحلة المقبلة استمرار "الخطاب الباسيلي" الجديد، بهدف التمهيد لتحالف انتخابي قوي مع "الثنائي" في الانتخابات النيابية المقبلة، التي يسعى "التيار" لخوضها من موقع أكثر تماسكًا وتحالفًا.