مطلوبون في لبنان "يخدمون في سوريا"!

تزامناً مع الحديث عن سحب سلاح المخيمات في ، كشفت معلومات " " أنَّ عناصر متشددة من انتقلت إلى خلال الأشهر القليلة الماضية واندمجت مع القوات النظامية الجديدة هناك.

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وذكرت مصادر فلسطينية داخل المخيم أن هذه العناصر المطلوبة للدولة ، باتت تشارك ضمن قوات السوري ومع الشرطة بعدما كانت تتحصن في ، موضحة أن آلية خروج هذه العناصر من هناك حصلت بشكل سري.