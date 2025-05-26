Advertisement

لبنان

مطلوبون في لبنان "يخدمون في سوريا"!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-05-2025 | 02:13
A-
A+
Doc-P-1365979-638838476687952029.jpg
Doc-P-1365979-638838476687952029.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تزامناً مع الحديث عن سحب سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان، كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ عناصر متشددة من مخيم عين الحلوة انتقلت إلى سوريا خلال الأشهر القليلة الماضية واندمجت مع القوات النظامية الجديدة هناك.
Advertisement
 
وذكرت مصادر فلسطينية داخل المخيم أن هذه العناصر المطلوبة للدولة اللبنانية، باتت تشارك ضمن قوات الأمن العام السوري ومع الشرطة السورية بعدما كانت تتحصن في عين الحلوة، موضحة أن آلية خروج هذه العناصر من هناك حصلت بشكل سري.
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
شقير والبساط يطلقان "روبوت" لخدمة المتعاملين في غرفة بيروت وجبل لبنان
lebanon 24
26/05/2025 12:55:52 Lebanon 24 Lebanon 24
العدوانية الإسرائيلية تخدم "الحزب" أحيانًا
lebanon 24
26/05/2025 12:55:52 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة عربيّة بصدد حظر "تيك توك" وخدمة "الواي فاي"
lebanon 24
26/05/2025 12:55:52 Lebanon 24 Lebanon 24
داخل "فيلا"... توقيف أحد أخطر المطلوبين
lebanon 24
26/05/2025 12:55:52 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:42 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:47 | 2025-05-26
05:47 | 2025-05-26
05:40 | 2025-05-26
05:27 | 2025-05-26
05:21 | 2025-05-26
05:15 | 2025-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24