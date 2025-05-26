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لبنان

الرئيس عون لوفد أميركي: البدء برفع العقوبات الأميركية عن سوريا خيارٌ جيد

Lebanon 24
26-05-2025 | 02:44
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اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن البدء برفع العقوبات الأميركية عن سوريا خيارٌ جيد. 
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وقال خلال استقباله وفداً أميركياً برئاسة السيناتور Angus King: "تحسين الاقتصاد السوري يساعد في حلّ أزمة النازحين السوريين في لبنان، الذين عليهم العودة للمساهمة في إنعاش اقتصاد بلدهم".
 
وأضاف: "على الأمم المتحدة أن تقدّم المساعدات للنازحين في بلادهم وليس في لبنان".
 
وتابع قائلأً: "شكّلنا لجاناً لبنانية-فلسطينية، وسيبدأ العمل في منتصف الشهر المقبل في 3 مخيمات فلسطينية في بيروت لمعالجة مسألة وجود السلاح الفلسطيني فيها". 
 
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الرئيس عون اطّلع من رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، والمفتي السابق لطرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، والوفد المرافق، على نشاطات "مؤسسة اللقاء للحوار الديني والاجتماعي" والتحرّك الذي تنفّذه انطلاقًا من خطاب القسم، ورئيس الجمهورية أكّد على أهمية الحوار والتحاور لتبديد كل الهواجس.
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