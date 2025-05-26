الرئيس عون لوفد أميركي: البدء برفع العقوبات الأميركية عن سوريا خيارٌ جيد

اعتبر رئيس الجمهورية أن البدء برفع الأميركية عن خيارٌ جيد.

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وقال خلال استقباله وفداً أميركياً برئاسة السيناتور Angus King: "تحسين الاقتصاد السوري يساعد في حلّ أزمة السوريين في ، الذين عليهم العودة للمساهمة في إنعاش اقتصاد بلدهم".

وأضاف: "على أن تقدّم المساعدات للنازحين في بلادهم وليس في لبنان".

وتابع قائلأً: "شكّلنا لجاناً لبنانية-فلسطينية، وسيبدأ العمل في منتصف الشهر المقبل في 3 مخيمات فلسطينية في لمعالجة مسألة وجود السلاح الفلسطيني فيها".

اطّلع من رئيس أساقفة أبرشية المطران ، والمفتي السابق لطرابلس والشمال الشيخ ، والوفد المرافق، على نشاطات "مؤسسة اللقاء للحوار الديني والاجتماعي" والتحرّك الذي تنفّذه انطلاقًا من خطاب القسم، ورئيس الجمهورية أكّد على أهمية الحوار والتحاور لتبديد كل الهواجس.