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لبنان
رئيس لائحة "التضامن والإنماء" - كفرحمام : اللائحة تألفت دون دعم أي جهة سياسية
Lebanon 24
26-05-2025
|
03:34
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صدر عن رئيس لائحة “التضامن والإنماء” - كفرحمام الدكتور معضاد رحال البيان الآتي:"رداً على ما يتم تداوله في بعض
وسائل الإعلام
ووسائل التواصل الاجتماعي من معلومات غير دقيقة حول خلفية ودوافع تشكيل لائحة التضامن والإنماء، يهمنا أن نوضح للرأي العام في كفرحمام والمنطقة، ان اللائحة التي نالت ثقة أهلنا الكرام وفازت بكامل أعضائها في
الانتخابات البلدية
الأخيرة،
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قد تشكلت بناءً على توافق عائلي واسع، وبمبادرة نابعة من أبناء البلدة أنفسهم، دون أي تدخل أو دعم من أي جهة سياسية محلية أو وطنية. إن كل ما يُشاع حول ارتباط اللائحة بأي طرف سياسي هو عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً، ويهدف فقط إلى التشويش على المناخ الإيجابي الذي رافق العملية
الانتخابية
، والنيل من صدقيّة هذا التفاهم العائلي والإنمائي الجامع".
وختم:"نحن نؤمن، بأن الإنماء لا لون سياسياً له، وأن مصلحة البلدة وأهلها يجب أن تكون فوق كل اعتبار. وقد ارتكز برنامجنا الانتخابي على أسس شفافة وواضحة، هدفها الأول والأخير النهوض بكفرحمام في مختلف المجالات، من خلال التعاون والتنسيق مع جميع أبناء البلدة، من دون استثناء أو تمييز.والله ولي التوفيق".
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