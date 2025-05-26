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لبنان

رعد من عين التينة: الانتخابات أكّدت تمسك شعبنا بخيار المقاومة والتنمية

Lebanon 24
26-05-2025 | 05:55
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفدًا من كتلة "الوفاء للمقاومة" برئاسة النائب محمد رعد، وضم النواب: أمين شري، حسن فضل الله، علي عمار، وحسين الحاج حسن.
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وجرى خلال اللقاء بحث في الأوضاع العامة، وآخر المستجدات السياسية والميدانية، ونتائج الانتخابات البلدية والاختيارية، إضافة إلى شؤون تشريعية.

وبعد اللقاء، قال النائب رعد: "نحن في حزب الله وكتلة الوفاء للمقاومة، لا يسعنا في مناسبة عيد المقاومة والتحرير، إلا أن نمرّ في هذه الدار الوطنية، لنحيي رمز المقاومة فيها، ولنشدّ على يد دولة الرئيس نبيه بري، لمواقفه الوطنية المقاومة، وحرصه على خيار المقاومة والتحرير وخيار التنمية".

أضاف:" وما حصل إبان الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري في المناطق والمحافظات كافة، إنما يدل على تمسك شعبنا بخيار المقاومة والتنمية ، وكان وفيا لهذا الخيار ونحن من على هذا المنبر نوجه أسمى وأغلى وأطيب تحية،  تحية وفاء وشكر لكل أهلنا المحبين الأوفياء الشرفاء المقاومين الذين يراهنون على خيار ومعادلة المقاومة والتحرير الثلاثية من أجل تحرير ما تبقى من أرض ومن أجل طرد الاحتلال ومن أجل إعادة إعمار القرى المهدمة بفعل العدوان".

وختم: "تحياتنا إلى كل اللبنانيين، أيضا في هذه المناسبة الوطنية التي تتناغم فيها قوى الجيش والشعب والمقاومة من أجل إنجاز الاستحقاق الوطني الكبير الذي نعمنا بفيئه طوال 25 عاما مما مضى ، وسنعاود أن ننعم بفئيه فيما تبقى بعد إنجاز التحرير إن شاء الله في وقت قريب.
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