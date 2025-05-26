الإنترنت في لبنان... هكذا تأثّر اليوم بسبب إسرائيل



لاحظ مواطنون في بعض المناطق تراجع سرعة الإنترنت منذ .

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وقال أحد موزعي الإنترنت لـ" "، إنّ العدوّ الإسرائيليّ يعمد إلى التشويش على نظام التموضع العالميّ "gps" عبر الطائرات، مما يُؤثّر على سرعة الخدمة.



وأضاف أنّ العدوّ منذ بدء الحرب على يستعمل هذه الوسيلة لأغراض عسكريّة، مما يُؤدّي إلى قطع خدمة الإنترنت أيضاً في الكثير من الأوقات.



وأوضح أنّ خدمة الإنترنت تعود إلى طبيعتها عندما ينتهي العدوّ من عمليّة التشويش، لأنّ لا قدرة للبنان أو للشركات على مُواجهة هكذا هجوم.