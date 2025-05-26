Advertisement

لبنان

الإنترنت في لبنان... هكذا تأثّر اليوم بسبب إسرائيل

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-05-2025 | 08:17
A-
A+
Doc-P-1366124-638838698129648734.jpg
Doc-P-1366124-638838698129648734.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

لاحظ مواطنون في بعض المناطق تراجع سرعة الإنترنت منذ صباح اليوم
Advertisement

وقال أحد موزعي الإنترنت لـ"لبنان 24"، إنّ العدوّ الإسرائيليّ يعمد إلى التشويش على نظام التموضع العالميّ "gps" عبر الطائرات، مما يُؤثّر على سرعة الخدمة.

وأضاف أنّ العدوّ منذ بدء الحرب على لبنان يستعمل هذه الوسيلة لأغراض عسكريّة، مما يُؤدّي إلى قطع خدمة الإنترنت أيضاً في الكثير من الأوقات.

وأوضح أنّ خدمة الإنترنت تعود إلى طبيعتها عندما ينتهي العدوّ من عمليّة التشويش، لأنّ لا قدرة للبنان أو للشركات على مُواجهة هكذا هجوم.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
اضطرابات محتملة في الإنترنت بدولة عربية بسبب انقطاع الكهرباء في أوروبا
lebanon 24
26/05/2025 18:27:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأرقام.. هكذا أثّرت حرب لبنان على السياحة الإسرائيلية
lebanon 24
26/05/2025 18:27:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إسرائيل: قصفنا اليوم مقرات لحزب الله في لبنان
lebanon 24
26/05/2025 18:27:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الوفد الإسرائيلي سيعود من الدوحة إلى إسرائيل اليوم بسبب "الجمود" في مفاوضات غزة (إسرائيل هيوم)
lebanon 24
26/05/2025 18:27:27 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:42 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:37 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:05 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:17 | 2025-05-26
11:12 | 2025-05-26
11:12 | 2025-05-26
11:03 | 2025-05-26
11:01 | 2025-05-26
11:00 | 2025-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24