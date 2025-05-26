"الجماعة الإسلامية": سنتعاون مع الجميع خدمة لصيدا

Advertisement

توجهت " " في بالشكر إلى جميع أعضاء لائحة "صيدا بتستاهل"، مؤكدة اعتزازها بالشراكة معهم، وواصفة إياهم بأنهم "شريحة شبابية ناشطة، تحمل هم المدينة وتسعى لخدمتها بمهنية وكفاءة".كما شكرت الجماعة "كل المحبين من أبناء المدينة الذين منحوا اللائحة أصواتهم، ووضعوا على عاتقها مسؤولية كبيرة للبقاء إلى جانبهم في خدمة صيدا وأهلها"، معتبرة أن "هذه الثقة هي حافز لمزيد من العمل والعطاء".وخصّت الجماعة بالشكر "العلماء والجمعيات ولجان المساجد" على ما وصفته بـ"التكامل في الجهد لحماية المدينة وهويتها وقيمها"، كما توجهت بتحية تقدير إلى "الجنود المجهولين" الذين قادوا "واحدة من أنجح وأجمل الماكينات في صيدا"، بالإضافة إلى المتطوعين من الشباب والشابات الذين عملوا باندفاع وتفانٍ.وختمت الجماعة بالتأكيد على احترامها لجميع أبناء المدينة والفائزين في الانتخابات، معتبرة أن "التنافس كان حضارياً بين أبناء البيت الواحد"، ومشددة على أنها ستكون في موقع التعاون مع الجميع "داخل البلدية وخارجها" خدمة لصيدا وأهلها. (الوكالة الوطنية للإعلام)