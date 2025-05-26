وزير الداخلية التقى أعضاء مجلس إدارة هيئة إدارة السير

Advertisement

عقد والبلديات في مكتبه، اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في حضور القاضي ورئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات العميد وتمّ البحث في استمراريّة العمل في الإدارة وتطويره.وأعطى التوجيهات اللازمة لتسريع العمل وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.