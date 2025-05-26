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لبنان

وزير الداخلية التقى أعضاء مجلس إدارة هيئة إدارة السير

Lebanon 24
26-05-2025 | 08:55
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عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه، اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في حضور رئيس مجلس الإدارة القاضي مروان عبود ورئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات العميد نزيه قبرصلي وتمّ البحث في استمراريّة العمل في الإدارة وتطويره.
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وأعطى الحجار التوجيهات اللازمة لتسريع العمل وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.
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