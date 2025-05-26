لجنة الصحة ناقشت خضوع الأطباء والمزارعين للضمان

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عقدت والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة اليوم برئاسة النائب ، وحضور والنواب الاعضاء.وقال عبدالله بعد الجلسة: "ناقشت اللجنة بعض الاقتراحات التي سبق وأدرجناها لجهة خضوع الأطباء للتقديمات الصحية من ، ونحاول من خلال الاقتراح تحسين شروط الخضوع لجهة مساهمة الدولة او بجزء من التغطية، على امل ان يلتزم الأطباء بالعقود الموقعة مع ".اضاف: "حتى الان لم نلمس التزاما جديا من بعض المستشفيات بالتعريفات التي اقرت، ويهمنا كيفية انسحاب زيادة التقديمات على صحة المواطن اللبناني. ويهمنا ايضا ان يكون الطبيب مرتاحا مع صندوق الضمان، وسنعقد جلسة ثانية بانتظار ان يضع الصندوق دراسته كما فعلت النقابات، فلا نستطيع ان نشرع لشريحة لبنانية دون الشرائح الاخرى".وتابع: "كذلك ناقشنا الاقتراح المقدم من الزميل حول استمرارية استفادة المختارين من تقديمات الاجتماعي، وكان هناك اجماع في اللجنة على انه سيشكل اعباء على الخزينة ومن الصعوبة الإحصاء وتقدير الكلفة، وكان اتفاق على ان يخضع المختار المتقاعد لتقديمات وزارة الصحة".وختم: "ناقشنا ايضا، اقتراح خضوع العاملين والمزارعين لتقديمات الصندوق، وكان هناك حرص على موضوع المزارعين وعلى وجوب تحسين الامن الصحي والاجتماعي لهذه الشريحة، لكن دون ذلك بعض العقبات، اتفقنا على ان نحضر لها وعلمنا ان وزير العمل يعمل على العمل كما ان الضمان سيدرس هذا الاقتراح".بدوره، قال وزير العمل: "كان عميقا وهذه المواضيع تحتاج إلى مزيد من دراسة الاطر، ونعمل على ذلك، وان شاء الله مع القانون الذي نعمل عليه كل هذه المواضيع ستوضع لها الاطر اللازمة لتسهيل القرار". (الوكالة الوطنية للإعلام)