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لبنان

تواصل عملية انتخاب رؤساء المجالس البلدية في قضاءي الكورة وجبيل

Lebanon 24
26-05-2025 | 10:15
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تتواصل عملية انتخاب رؤساء المجالس البلدية في قضاء الكورة بإشراف قائمقام الكوره كاترين الكفوري في سرايا اميون.
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ففي بلدية بدنايل فاز باسل مظهر اسعد الأيوبي رئيسا وصلاح الدين هاني الأيوبي نائبا. 

وعن بلدية كفرعقا الياس جرجي ساسين رئيسا ونديم  جرجورة كتري نائبا. 

وعن بلدية بتوراتيج  العميد جهاد عوض الحسن رئيسا و الدكتور مصطفى حسن الحسن نائبا. 

وعن بلدية متريت  رولان الخوري بلوص العنداري رئيسا وسمير علي سلامه نائبا.
 
كما إستكملت اليوم في مكتب قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري في السرايا عملية انتخاب رؤساء ونواب الرئيس للبلديات في قضاء جبيل ، وجاءت النتائج على الشكل التالي: 

رأس اسطا: محمد علي حيدر احمد رئيسا والدكتور مازن سمير حيدر احمد نائباً للرئيس .

لاسا : محمد حسن المقداد  رئيساً وعدنان محمد المقداد  نائباً للرئيس .

علمات: محمد احمد عواد رئيسا ونسيم محمد حيدر احمد نائباً للرئيس . 

المغيري :بلال صالح حمدان رئيسا  ومحمد عبداللطيف الحاج نائباً للرئيس .

مشان : محمد مصطفى شمص واسماعيل سعود حمزة شمص نائبًا للرئيس.

حالات : جاد رامز باسيل رئيسا وإلياس شربل ضو  نائباً للرئيس .

نهر ابراهيم : شربل خليل بو رعد رئيسا أنطوان شفيق صليبا نائباً للرئيس .(الوكالة الوطنية للإعلام)
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