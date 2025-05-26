تواصل عملية انتخاب رؤساء المجالس البلدية في قضاءي الكورة وجبيل

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ففي بلدية بدنايل فاز باسل مظهر اسعد الأيوبي رئيسا وصلاح الدين هاني الأيوبي نائبا.



وعن بلدية كفرعقا الياس جرجي ساسين رئيسا ونديم جرجورة كتري نائبا.



وعن بلدية بتوراتيج العميد جهاد عوض الحسن رئيسا و الدكتور مصطفى حسن الحسن نائبا.



وعن بلدية متريت رولان بلوص العنداري رئيسا وسمير علي سلامه نائبا. تتواصل عملية انتخاب رؤساء في قضاء بإشراف قائمقام الكوره كاترين الكفوري في سرايا اميون.ففي بلدية بدنايل فاز باسل مظهر اسعد الأيوبي رئيسا وصلاح الدين هاني الأيوبي نائبا.وعن بلدية كفرعقا الياس جرجي ساسين رئيسا ونديم جرجورة كتري نائبا.وعن بلدية بتوراتيج العميد جهاد عوض الحسن رئيسا و الدكتور مصطفى حسن الحسن نائبا.وعن بلدية متريت رولان بلوص العنداري رئيسا وسمير علي سلامه نائبا.

كما إستكملت اليوم في مكتب قائمقام نتالي مرعي الخوري في السرايا عملية انتخاب رؤساء ونواب الرئيس للبلديات في قضاء جبيل ، وجاءت النتائج على الشكل التالي:



رأس اسطا: محمد احمد رئيسا والدكتور مازن سمير احمد نائباً للرئيس .



لاسا : محمد حسن المقداد رئيساً وعدنان محمد المقداد نائباً للرئيس .



علمات: محمد احمد رئيسا ونسيم محمد حيدر احمد نائباً للرئيس .



المغيري :بلال صالح رئيسا ومحمد عبداللطيف الحاج نائباً للرئيس .



مشان : محمد مصطفى شمص واسماعيل حمزة شمص نائبًا للرئيس.



حالات : جاد رامز رئيسا وإلياس شربل ضو نائباً للرئيس .



نهر : شربل خليل بو رعد رئيسا أنطوان شفيق نائباً للرئيس .(الوكالة الوطنية للإعلام)