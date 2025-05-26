باسيل التقى النائب المر... وهذا ما تمّ بحثه

Advertisement

تطرق المجتمعون الى معركة إنتخاب رئاسة إتحاد بلديات المتن، والى ضرورة تفعيل التواصل والتعاون لما فيه خيراً لقرى ومدن المتن .مع أهمية تطوير الإتحاد بهدف إنماء وإعلاء شأن المتن.