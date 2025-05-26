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لبنان

بعثة لبنان لرفع الأثقال تغادر إلى الدوحة للمشاركة في بطولة آسيا للماسترز

Lebanon 24
26-05-2025 | 12:30
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غادرت بعثة رفع الأثقال لبنان، بعد ظهر اليوم، من مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في "بطولة آسيا للماسترز في رفع الأثقال، فوق 40 عاماً".
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وتضم البعثة، بطل العالم وحامل الميداليات الذهبية العالمية في فئة الماسترز الرباع خضر منير عليوان، والرباع عدنان مرفوسة، حامل ذهبية وزنه كذلك في بطولة العالم للماسترز 2024، وكل من الرباعين أحمد الطرابلسي ووجيه البني.

وتستقبل الدوحة البطولة القارية، التي تنظم بدءا من اليوم إلى 31  الجاري، في مواجهة قوية لأبطال آسيا في هذه الفئة.

وفي رصيد الرباع عليوان، العديد من الميداليات الذهبية في مشاركاته السابقة منذ عام 2016 وحتى اليوم، في بطولات أقيمت في أستراليا وإسبانيا وماليزيا وكندا ونيوزيلندا، وعلى منصة المدينة الرياضية عندما فاز بالميدالية الذهبية.

كما في رصيد الرباع عدنان مرفوسة ميدالية ذهبية في بطولة العالم للماسترز برفع الأثقال، التي جرت في فنلندا، في نهاية عام 2024. (الوكالة الوطنية)
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