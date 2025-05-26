بعثة لبنان لرفع الأثقال تغادر إلى الدوحة للمشاركة في بطولة آسيا للماسترز

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غادرت بعثة رفع الأثقال ، بعد ظهر اليوم، من مطار - ، إلى العاصمة ، للمشاركة في "بطولة للماسترز في رفع الأثقال، فوق 40 عاماً".وتضم البعثة، بطل العالم وحامل الميداليات الذهبية العالمية في فئة الماسترز الرباع خضر منير عليوان، والرباع عدنان مرفوسة، حامل ذهبية وزنه كذلك في بطولة العالم للماسترز 2024، وكل من الرباعين أحمد ووجيه البني.وتستقبل الدوحة البطولة القارية، التي تنظم بدءا إلى 31 الجاري، في مواجهة قوية لأبطال آسيا في هذه الفئة.وفي رصيد الرباع عليوان، العديد من الميداليات الذهبية في مشاركاته السابقة منذ عام 2016 وحتى اليوم، في بطولات أقيمت في وإسبانيا وماليزيا وكندا ونيوزيلندا، وعلى منصة المدينة الرياضية عندما فاز بالميدالية الذهبية.كما في رصيد الرباع عدنان مرفوسة ميدالية ذهبية في بطولة العالم للماسترز برفع الأثقال، التي جرت في فنلندا، في نهاية عام 2024. (الوكالة الوطنية)