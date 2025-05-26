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لبنان

في الجنوب.. غارة إسرائيلية تستهدف بلدة راميا وسقوط جريح

Lebanon 24
26-05-2025 | 13:23
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استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، مساء الإثنين، بلدة راميا الحدودية في جنوب لبنان.
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وذكرت المعلومات أن الغارة أسفرت عن سقوط جريح إصابته طفيفة.
 
 
 
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