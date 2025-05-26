من رمز الرفاهية إلى عبء السوق.. سلعة تفقد بريقها وصناعتها تلفظ أنفاسها

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في ظل الأزمة الاقتصادية وتغير عادات المشاهدة، تراجع اعتماد اللبنانيين على أجهزة التلفاز بشكل ملحوظ. معظم الأسر باتت تفضّل الهواتف الذكية، ما أدى إلى انخفاض في مبيعات التلفزيونات.يعاني أمين أحد تجار التلفزيونات في من تراجع كبير في حركة البيع، رغم تنوع الموديلات والعروض التي يقدمها.يقول إن الإقبال على شراء التلفزيونات تراجع بشكل ملحوظ، بسبب الأوضاع الاقتصادية، حيث باتت الأولوية لدى الناس لتأمين الحاجات الأساسية.ويأمل التاجر أن يتحسن الوضع مع موسم العروض أو المناسبات، ليستطيع تصريف البضائع المتراكمة وتغطية التزاماته.أبرز النقاط:. تراجع في المبيعات: يتوقع أن تنخفض إيرادات سوق أجهزة التلفاز في العام الحالي، مع نمو سنوي سلبي.. ضغوط اقتصادية: ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية دفع كثيرين لتأجيل شراء أجهزة تلفاز جديدة.. أزمة إعلامية موازية: التلفزيونية تعاني من انخفاض في الإعلانات، ما يعمّق التراجع العام في القطاع.تبدل الأولويات الاقتصادية دفع تجارة التلفاز في إلى مرحلة ركود، وسط تساؤلات عن مستقبل هذه السلعة في البلاد.