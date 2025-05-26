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لبنان

الجيش الإسرائيلي يُشعل حريقاً في الأراضي اللبنانية!

Lebanon 24
26-05-2025 | 14:14
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أقدم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، على إشعال حريق كبير في المساحات المفتوحة بين قرية الغجر وبلدة العباسية وسهل الماري.
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